В Минкомсвязи усомнились в долгой работе Telegram в России

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предсказали скорую блокировку Telegram.

Замглавы ведомства Олег Иванов заявил в среду, 30 января, о том, что в России окончательно заблокируют Telegram, передает «Интерфакс».

«Я не думаю, что он будет работать долго. Государство не может себе позволить не исполнять собственные решения», — сказал Иванов.

Напомним, Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram в апреле 2018 года. Несмотря на это, сервис продолжает работать на территории РФ; Роскомнадзор продолжает принимать усилия к его блокировке.