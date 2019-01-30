Чиновники приходят в соцсети: попытка номер...?

Пока РКН с переменным успехом, но в основном без него, пытается помешать работе мессенджера Telegram, а замглавы Минкомсвязи Олег Иванов предрекает его скорую кончину, в созданном не без участия президента Институте развития Интернета (до 2017 года его возглавлял интернет-советник Путина Герман Клименко) заявляют, что будут учить чиновников вести анонимные телеграм-каналы и аккаунты в «Инстаграме».

Надо так понимать, где-то наверху посчитали, что у чиновников мало работы, и дали ИРИ отмашку. Хотя те из них, кто желал инстаграмить или даже анонимно телеграмить, давно и успешно этим занимаются. Например, у канала анонимного депутата «Депутатские будни» более 110 тысяч подсписчиков. Мы, однако, не уверены, что это именно тот анонимный телеграм-канал, который хотелось бы видеть властям. Вот канал «Слуцкий» — того самого Леонида Слуцкого — возможно, и хотелось бы, но на него подписаны чуть больше 8 тысяч человек. Скромненько: на такую интересную личность, как Рамзан Кадыров, подписаны 34,8 тысяч, а у Алексея Навального только в Telegram более 111 тысяч читателей.

Да и вообще, пора бы власти определиться, чего они хотят: прикрыть мессенджер или запустить в него толпу чиновников. Впрочем, кто-то из них может внезапно оказаться хорошим инсайдером, но как раз это там наверху вряд ли кому-нибудь нужно.

Как утверждают в ИРИ, работа по обучению чиновников обращению с соцсетями начнется в феврале — в рамках семинаров на базе президентских полпредств. По данным РБК, курировать эту работу на местах будет Владимир Табак, который станет зам. директора ИРИ. Его задачей станет обучение аудитории ведению интернет-коммуникации с жителями, ведению аккаунтов, подготовке контента и проведению интернет-социологии. Данный гражданин уже занимался продвижением в соцсетях кандидатуры Путина на выборах-2018. До этого он прославился как продюсер календаря с полуголыми студентками журфака МГУ, выпущенного в 2010 году ко дню рождения Путина.

Также он был связан с внедрением системы «Инцидент-менеджмент» в регионы в прошлом году. Задача данной системы — отслеживать как критические, так и хвалебные отзывы о работе властей в соцсетях, дабы живо на них реагировать. Еще на стадии запуска эксперты отмечали ряд недостатков этой системы — в частности, отсутствие фильтрации от ботов и общую «дырявость»: рассказывая о проблеме, пользователь вполне может не упоминать название населенного пункта (если дело происходит в какой-нибудь местечковой группе в соцсетях, например), а значит, на сообщение сложно будет отреагировать.

Притом «Инцидент-менеджмент» не польуется особым спросом: госзакупки копеечные, и их можно пересчитать по пальцам. Возможно, теперь наверху решено решить проблему столь экстравагантным образом? А нагрузка наверняка ляжет на бюджеты регионов. Зато Telegram будет жить.