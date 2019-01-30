Apple снизит цены на iPhone в некоторых странах для повышения продаж

Глава компании Apple Тим Кук анонсировал снижение цен на iPhone в странах с ослабленной нацвалютой.

Об этом Кук сообщил в интервью Reuters. По словам главы Apple, цены на смартфоны компании будут снижены в регионах, где национальная валюта сильно подешевела по отношению к доллару.

«Мы решили вернуться к таким ценам на iPhone, которые были бы соразмерны местным ценам на девайсы год назад в надежде, что это поможет продажам в этих регионах», — сказал Кук.

Он не уточнил, в каких именно странах будут снижены цены, однако напомнил, что девальвация турецкой лиры привела к сокращению продаж на 700 миллионов долларов. Ранее подобная ситуация наблюдалась в Бразилии, Индии и России.