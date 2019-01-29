Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе Instagram

Пользователи Instagram из США, Австралии, Бразилии, Европы и России сообщили о проблемах со входом в аккаунт.

Согласно данным ресурса DownDetector, масштабный сбой в работе социальной сети Instagram произошел в ночь на вторник, 29 января.

Уточняется, что чаще всего с проблемами сталкивались пользователи в США и Великобритании. Кроме того, проблемы с работой социальной сети испытывали в Австралии, Бразилии, Португалии. Также о сбое в работе Instagram сообщали жители России.

По информации сайта, неполадки, о которых рассказали пользователи приложения, касались входа в аккаунт, а также загрузки новостей.

«Нам известно о проблеме, из-за которой приложение Instagram не работает для некоторых пользователей. Мы понимаем, как это огорчает, и наша команда работает над тем, чтобы решить проблему как можно скорее», — сообщили официальные представители соцсети в Twitter.

Позднее стало известно, что сбой был полностью устранен.