В правительстве выступили против платной регистрации телефонов

Зампред правительства Максим Акимов прокомментировал инициативу ввести платную регистрацию мобильных телефонов.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что члены Совета Федерации готовят законопроект, обязывающий граждан регистрировать любое устройство с доступом в интернет. Предполагается, что процедура будет платная, но не дороже 100 рублей.

В пятницу, 25 января, Максим Акимов рассказал журналистам, что правительство против платной регистрации телефонов.

«Мы не поддерживаем идею платности. Мы поддерживаем идею регистрации. Мы пока этот законопроект не видели и не получали. Я могу пока об этом судить из публикаций СМИ, но рабочее наше мнение в том, что ни о какой платности подобной процедуры речи быть не может», — цитирует Акимова «Интерфакс».

По словам зампреда правительства, такая мера позволит бороться с кражами телефонов: воры не смогут перепродать устройство или воспользоваться им, только сдать его на детали.