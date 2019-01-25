К 2020 году в России могут ввести платную регистрацию всех гаджетов

Члены Совфеда готовят законопроект, обязывающий граждан регистрировать любое устройство с доступом в интернет.

Как сообщает РБК со ссылкой на документ, в России с февраля 2020 года могут ввести платную регистрацию всех устройств, работающих в сотовых сетях. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время. Его авторами выступили первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова и группа парламентариев.

Согласно замыслу авторов инициативы, закон обяжет граждан регистрировать мобильные устройства по международному идентификатору EMEI, который присваивается аппарату при производстве. При этом речь идет не только о телефонах, но и о планшетах и ноутбуках, а также банкоматах, сигнализациях и устройствах для «умного» дома (датчиков воды и газа). Зарегистрировать купленный аппарат нужно будет в течение нескольких месяцев, а стоимость этой процедуры не должна превышать 100 рублей.

О штрафных санкциях в проекте ничего не говорится, но незарегистрированный телефон «через какое-то время» будет заблокирован. Отмечается, что операторы связи в целом не против законопроекта, но считают, что доработка оборудования займет время и система может не заработать к 2020 году.