Хроники битвы с интернетом: гарантии Мединского и 628 млрд на поиск

Нельзя просто так взять и оставить Интернет и его пользователей в покое — таково кредо правильного российского чиновника.

Что-то все время заставляет государство совершать нападки на Всемирную сеть, несмотря на продолжающийся позор. Так, недавно Роскомнадзор снял блокировку с 2,7 млн IP-адресов компании Amazon. Угодили они под нее в угаре эпической битвы с Telegram, но тут вдруг выяснилось, что ими давно никто даже не пытается пользоваться, чтобы зайти в это приложение. Зато, по сообщениям СМИ, их использовали «умные» водонагреватели — и, как следствие блокировки, россияне с такими титанами внезапно оказались без горячей воды.

Но свято место не бывает в пустоте: стоило РКН пойти на попятную, как на сцену вышел министр культуры Владимир Мединский. И заявил, что Интернет — «излишне свободная площадка». Откуда это устремление к колючей проволоке и кандалам — вот вопрос. Но тут у министра спросили, что будет, если создатели авторского кино откажутся от государственных фестивалей и станут выкладывать свои работы в сети. На что Мединский ответил, что «мы в будущем будем входить в интернет по паспорту» — и добавил, что он «это гарантирует».

Не знаем, сильно ли расстроится г-н Мединский, но, увы и ах, мы уже довольно давно ходим в Интернет по паспорту: договор-то с провайдером заключен именно на этот документ, сим-карты для телефонов продаются на том же основании; он, наверное, забыл. И уж точно не пытался поменять пароль в World of Warcraft...

На Мединском с паспортом страдания Рунета не закончились: Минобрнауки совместно с Росмолодежью придумали, как потратить немного бюджетных миллионов (всего 628, не волнуйтесь) на поиск того, что не надо находить другим. Вышеозначенную сумму они намерены потратить в течение трех лет на поиск в Сети информации, которая угрожает жизни и здоровью детей. В министерстве сообщают, что все оформлено, подписано и деньги в бюджете выделены. Вопрос: а чем тогда занимаются в Интернете доблестные сотрудники центра «Э»? По крайней мере, не слышно, чтобы они жаловались на нехватку сил и просили помощи в лице Росмолодежи.