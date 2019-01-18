Компании Mail.ru и "Яндекс" выступили за автономную работу рунета

Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян одобрил внесенный в Госдуму законопроект об автономном рунете.

Напомним, речь идет о законопроекте, который внесли в Госдуму депутат Андрей Луговой вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. Инициатива предполагает создание инфраструктуры, которая будет позволять обеспечивать работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам.

Как передает RNS, в поддержку законопроекта выступили компании Mail.ru Group и «Яндекс», отметив важность защиты российского интернет-сегмента в современных условиях.

«Данный законопроект должен быть поддержан по той причине, что если все угрозы, против которых он направлен, реализуются, в первую очередь пострадают компании, чей бизнес связан с Интернетом. Даже если все те меры, которые предлагаются в законопроекте, никогда не пригодятся, их наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно», — заявил вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян.

При этом директор по развитию сетевой инфраструктуры компании «Яндекс» Алексей Соколов подчеркнул, что инициатива требует серьезной доработки, в том числе с точки зрения предварительного составления угроз и плана противодействия им.