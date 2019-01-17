Motorola собирается выпустить 200 тысяч улучшенных раскладушек RAZR

Компания Motorola намерена возродить производство культовых раскладушек RAZR с улучшенным функционалом.

Как передает The Wall Street Journal, новая версия RAZR, разрабатываемая компанией Motorola, будет в том же форм-факторе раскладушки и получит складной дисплей. При этом размер дисплея в новом смартфоне, а также дизайн всего гаджета пока держутся в секрете.

Ожидается, что анонс устройства состоится уже в феврале 2019 года. Всего Motorola планирует выпустить 200 тысяч новых RAZR, которые будут продаваться по цене в 1,5 тысячи долларов.

Напомним, раскладушка Motorola RAZR V3 с необычным на тот момент дизайном, двумя цветными экранами и клавиатурой из цельного куска металла вышла в 2004 году. Спустя два года после выхода телефона журнал Forbes назвал его самым культовым мобильником в мире.