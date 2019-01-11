Дуров не стал называть причин ликвидации компании Telegram Messenger LLP

Павел Дуров подал заявление на ликвидацию общества с ограниченной ответственностью Telegram.

Соответствующее заявление было направлено 19 декабря 2018 года и опубликовано 4 января на сайте реестра британских юридических лиц, в котором и зарегистрирована компания Telegram Messenger LLP.

При этом Павел Дуров не назвал официальных причин ликвидации компании, однако в СМИ такое решение связывают с попыткой обойти блокировку мессенджера Telegram Роскомнадзором.

Напомним, решение о блокировке мессенджера Telegram по иску Роскомнадзора было вынесено Таганским судом Москвы 13 апреля 2018 года.