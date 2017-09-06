Технологии
Источник: Коммерсантъ
08:32, 06 Сентября 2017 Версия для печати

"Большую четвёрку" операторов оценили в Москве по 4 критериям

Роскомнадзор оценил качество связи операторов «большой четвёрки» в столице.

Как пишет «Коммерсантъ», Роскомнадзор и филиал ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» проверили качество связи по четырём показателям: доле неуспешных соединений, обрывов, средней разборчивости речи и доле неразборчивых соединений.

Самое большое число неуспешных попыток голосовых соединений зафиксирована в сети «Вымпелкома» — 15,1%. Лучшее значение по этому показателю у «МегаФона» (0,7%), а также у МТС (0,8%) и Tele2 (1,2%).

Наибольшая доля соединений с низкой разборчивостью речи у «Вымпелкома» (4,3%), а наименьшая — у Tele2 (0,1%).

По количеству доставленных СМС-сообщений лидирует «Вымпелком» (100%), последним здесь оказался МТС (2,4%).

Наибольшую скорость мобильного интернета показал «МегаФон» — 13,1 Мбит/с.

Оценка связи проводилась с 3 апреля по 21 июля 2017 года. Роскомнадзор проводит такое тестирование ежегодно с 2013 года.

«Это категорически недостоверная информация по целому ряду параметров»,— прокомментировали исследование в «Вымпелкоме», пообещав проверить достоверность полученных регулятором данных.

В «МегаФоне» сказали, что к методике оценки связи у них есть замечания. «К примеру, не было обеспечено измерение, максимально имитирующее действие абонента, — в режиме выбора телефоном сети 2G, 3G или 4G. Сейчас данные измеряются отдельно, а далее усредняются», — сказали в операторе.

В МТС заявили, что их компания предоставляет самый стабильный мобильный интернет в Москве. В Tele2 пообещали и дальше улучшать качество покрытия.

читайте также:"Компании о претензиях ФАС знают уже давно"
ФАС против роуминга: абоненты выиграют, операторы немного потеряют
Адвокат рассказал Sobesednik.ru о последствиях конфликта между ФАС и «большой четвёркой» операторов »

читайте также:Существуют коллекторские компании, специализацией которых является взыскание задолженности с должников сотовых операторов
Сотовые операторы могут обратиться к коллекторам из-за микрозаймов
Сотовые операторы в РФ предлагают абонентам займы. Sobesednik.ru разбирался, кто может прийти за такой задолженностью »

Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Владимир Лукин: От войны "ответок" России и США страдает мир
10:08, 06 Сентября 2017
Sobesednik.ru поговорил с Владимиром Лукиным об ухудшении отношений между Россией и США
»
Дмитрий Быков: Умар-стрелок
00:01, 06 Сентября 2017
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах – об инциденте с Умаром Джабраиловым в московской гостинице
»
Правила медосмотра в школах: что нужно знать
22:06, 05 Сентября 2017
Когда, как и кто должен заниматься обследованием школьников, выяснил Sobesednik.ru
»