"Большую четвёрку" операторов оценили в Москве по 4 критериям

Роскомнадзор оценил качество связи операторов «большой четвёрки» в столице.

Как пишет «Коммерсантъ», Роскомнадзор и филиал ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» проверили качество связи по четырём показателям: доле неуспешных соединений, обрывов, средней разборчивости речи и доле неразборчивых соединений.

Самое большое число неуспешных попыток голосовых соединений зафиксирована в сети «Вымпелкома» — 15,1%. Лучшее значение по этому показателю у «МегаФона» (0,7%), а также у МТС (0,8%) и Tele2 (1,2%).

Наибольшая доля соединений с низкой разборчивостью речи у «Вымпелкома» (4,3%), а наименьшая — у Tele2 (0,1%).

По количеству доставленных СМС-сообщений лидирует «Вымпелком» (100%), последним здесь оказался МТС (2,4%).

Наибольшую скорость мобильного интернета показал «МегаФон» — 13,1 Мбит/с.

Оценка связи проводилась с 3 апреля по 21 июля 2017 года. Роскомнадзор проводит такое тестирование ежегодно с 2013 года.

«Это категорически недостоверная информация по целому ряду параметров»,— прокомментировали исследование в «Вымпелкоме», пообещав проверить достоверность полученных регулятором данных.

В «МегаФоне» сказали, что к методике оценки связи у них есть замечания. «К примеру, не было обеспечено измерение, максимально имитирующее действие абонента, — в режиме выбора телефоном сети 2G, 3G или 4G. Сейчас данные измеряются отдельно, а далее усредняются», — сказали в операторе.

В МТС заявили, что их компания предоставляет самый стабильный мобильный интернет в Москве. В Tele2 пообещали и дальше улучшать качество покрытия.