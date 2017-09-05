Учёные из РФ разработали технологию двойного ускорения сварки

Российские учёные открыли новую технологию, удваивающую скорость контактной сварки.

Специалисты НИТУ МИСиС под руководством доцента кафедры «Полупроводниковая электроника и физика полупроводников» кандидата наук Петра Лагова увеличили частоту работы сварочной машины до 20 кГц. Этого удалось добиться благодаря применению специально разработанных силовых диодов с оптимизированной кремниевой структурой.

Как рассказал «Русской планете» Пётр Лагов, они разработали технологию получения наноразмерных центров рекомбинации (атомных «вакансий») в структуре диодного монокристалла.

Эти центры рекомбинации возникают в результате контролируемого смещения (выбивания) атомов из узлов кристаллической решётки в определённых слоях кремниевой пластины сварочного диода, который является наиважнейшим элементом оборудования контактной сварки.

По словам Лагова, эксперименты показали, что внедрение этой технологии позволит повысить качество промышленной продукции РФ.