Технологии
Источник: Русская планета
12:29, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Учёные из РФ разработали технологию двойного ускорения сварки

Российские учёные открыли новую технологию, удваивающую скорость контактной сварки.

Специалисты НИТУ МИСиС под руководством доцента кафедры «Полупроводниковая электроника и физика полупроводников» кандидата наук Петра Лагова увеличили частоту работы сварочной машины до 20 кГц. Этого удалось добиться благодаря применению специально разработанных силовых диодов с оптимизированной кремниевой структурой.

Как рассказал «Русской планете» Пётр Лагов, они разработали технологию получения наноразмерных центров рекомбинации (атомных «вакансий») в структуре диодного монокристалла.

Эти центры рекомбинации возникают в результате контролируемого смещения (выбивания) атомов из узлов кристаллической решётки в определённых слоях кремниевой пластины сварочного диода, который является наиважнейшим элементом оборудования контактной сварки.

По словам Лагова, эксперименты показали, что внедрение этой технологии позволит повысить качество промышленной продукции РФ.

читайте также:"Текущие суда оснащаются российскими установками в том числе благодаря тому, что мы находимся под санкциями"
Санкции в паруса. Как флот России отвечает на вызовы времени
Участник форума «Армия-2017» рассказал Sobesednik.ru о положении флота РФ в условиях санкционной войны »

читайте также:Стоимость некоторых препаратов может взлететь на 20%
Пилюля от импортозависимости. Кто виноват в росте цен на лекарства
По прогнозу представителей фармацевтической отрасли, осенью ожидается новое подорожание лекарств »

Также по теме
Наука
Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

День знаний о Курбан-байраме. Репортаж Sobesednik.ru
13:09, 05 Сентября 2017
Как в Москве прошел главный мусульманский праздник, который в этом году выпал на 1 сентября – день школьных линеек
»
Чувашские чиновники в упор не увидели ни сауны, ни "детей войны"
11:49, 05 Сентября 2017
В деле о сауне в Доме правительства Чувашии нашли крайнего. Найти ответственного за помощь пожилым пока не удалось
»
Открытое письмо: За что Генпрокуратура проверяет "Пока все дома"?
11:04, 05 Сентября 2017
Открытое письмо журналиста Sobesednik.ru Ольги Сабуровой генеральному прокурору РФ Юрию Чайке
»