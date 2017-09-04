Facebook Inc. предъявила права на домен российской компании

Американская компания Facebook Inc. потребовала от российской компании отдать ей права на домен facebook.ru.

Как пишет «Коммерсантъ», в конце августа Facebook Inc. потребовала безвозмездно передать ей права на домен facebook.ru, которые принадлежат ЗАО ЦФТ — головной структуре платёжной системы «Золотая корона».

В Facebook Inc. заявили, что их компания является правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях, поэтому воспроизводить его сторонними лицами недопустимо.

Компания требует от «Золотой короны» прекратить использование товарного знака и до 30 сентября безвозмездно передать ей домен.

Отмечается, что компания Facebook Inc. узнала о доменном имени facebook.ru после запуска переадресации на страницу платёжной системы «Золотая корона».

В «Золотой короне», в свою очередь, сказали, что права на домен facebook.ru был приобретён в 2005, то есть ещё до выхода Facebook Inc. на российский рынок. «За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало», — сказали в ЗАО ЦФТ, отметив, что их юристы изучают письмо от американской компании, руководимой Марком Цукербергом.