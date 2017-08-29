Каски-шоу. Что нового продемонстрировала выставка "Армия-2017"

Sobesednik.ru побывал на одном из главных мероприятий, демонстрирующих российское вооружение, – выставке «Армия-2017».

За последний год в подмосковном парке «Патриот», созданном по инициативе Минобороны, прошло уже третье федеральное событие в стиле милитари. Эстафету у «Юнармии» и Армейских игр перехватила выставка «Армия-2017», поразив широтой размаха.

Санкции не насмешили «Искандеры»

Поразила, по крайней мере, по цифрам. На этот раз около 1200 предприятий представили более 19.000 экспонатов – от ракетного комплекса «Тополь» до ниток на офицерские погоны. Было подписано 23 контракта и 3 соглашения на общую сумму 170 миллиардов рублей.

От самого выставочного центра бесплатные автобусы развозили желающих на полигоны, где военная техника летала, стреляла и зарывалась в грязь.

По численным показателям форум этого года развернулся на 60% шире прошлогоднего.

– Сегодня можно смело сказать, что оборонка вернула себе роль локомотива технического развития, – порадовался министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Однако к международному статусу форума «Армия» по-прежнему остаются вопросы.

100 государственных флагов, развернутых на центральной площади, означали только количество приглашенных делегаций.

Не все танки выстояли против детей. У некоторых слетели наклейки Фото: Александр Шпаковский

По факту же собственную экспозицию представили лишь восемь государств. За исключением двух – Китая и самой России, – все они находятся далеко за пределами первой десятки сильнейших армий мира: Казахстан, Пакистан, Армения, Белоруссия, Словакия и ЮАР.

Европейским странам широко участвовать в выставке вроде как и незачем.

– Из-за санкций те проекты, которые были изначально ориентированы под импортное оборудование, сейчас переделываются под отечественное, – рассказал директор департамента проектного управления АО «Объединенная судостроительная корпорация» Леонид Кузнецов.

«Армия» без Путина

Верховный главнокомандующий на форум так и не приехал. Тем не менее незримое присутствие ощущалось. Образ президента встречал посетителей в павильонах форума, где можно было найти портреты или нашивки с цитатой «Граница России нигде не заканчивается». Презентация нового 3D-принтера в экспоцентре тоже не прошла без Путина – оборудование на протяжении 10 часов отливало из пластика бюст президента. Не упускали своего и точки с сувенирными футболками – здесь можно было встретить и других представителей власти. Например, министра иностранных дел Сергея Лаврова вместе со знаменитой цитатой «Дебилы ...» Цена за изысканный женский размерчик S – 1200 рублей.

Оружие для Навального

На выставке были не только особо важные гости, но и особое оружие.

Только в закрытой части, работающей по пропускам, можно было увидеть новую комплектацию зенитно-ракетного комплекса «Бук», о котором стало широко известно после трагедии с малайзийским «Боингом» на Украине.

Обтянут специальным ограждением оказался и танк «Армата». Рассматривать с близкого расстояния звезду парада 70-летия Победы не разрешается.

От армейских новинок просто голова кругом Фото: Александр Шпаковский

Самым популярным экспонатом концерна «Калашников» оказался автомат для ликвидации дронов, «стреляющий» радиосигналом. Вооружившись им, можно запросто сбить настройки непрошеного гостя или, например, аккуратно приземлить его прямо на крыльцо своей усадьбы.

Вторым по величине (после белорусского) стендом оказался проект «Российский университет спецназа». Как было нетрудно догадаться по этническому орнаменту в оформлении – именно под этим названием дальше будет развиваться учебный центр сил специального назначения в чеченском Гудермесе. Судя по фотографиям, это будет первое федеральное военное училище, в котором поощряется ношение бороды.

Пушкой в небо

Демонстрационная часть форума впервые была представлена как в дневной, так и в ночной версиях. Однако разглядеть что-то оказалось трудно даже в первой.

Техника, расположенная на расстоянии 300 метров от зрителей, разворачивалась к ним кормой и бомбила линию горизонта.

– Безопасность превыше всего, – объясняли военные концепцию показа.

Однако при выходе с полигона Алабино можно было легко попасть в зону тренировки личного состава. Там шла обычная недемонстрационная жизнь: солдаты заряжали танки, чистили броню, перетаскивали минометы.

– Это снимать не стоит, проходите в автобусы, – остановили офицеры расчехлившихся было фотографов.

Непарадная, настоящая жизнь армии на форуме осталась за к­адром.

Армейские новинки

Самолет МИГ-35. Универсальный истребитель, который умеет истреблять все и на земле, и в воздухе. В данный момент проект «МИГ» – между прошлым и будущим. В 2019 году он будет объединен с ПАО «Компания «Сухой».

Роботизированный комплекс «Нерехта». Маленький танк, в котором нет места для человека. Может бороться с бронированной военной техникой и взаимодействовать с такими же, как он, беспилотными летательными аппаратами.

Экипировка «Ратник-3». Специальный костюм для солдата со встроенным экзоскелетом, который дает возможность поднимать груз более 100 килограммов, и оптической системой, встроенной в шлем, которая позволяет стрелять без прицеливания.

Электромотоцикл ИЖ. Пока что концерн «Калашников» подготовил версии только для военных и полиции. Увидеть мотоциклы на улицах под сотрудниками ДПС можно будет в самое ближайшее время.

P.S. Полный фоторепортаж с выставки «Армия-2017» смотрите в нашей галерее.