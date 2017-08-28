К 1 сентября: обзор смартфонов для школьников

Представляем топ-5 смартфонов, которые помогут вашим детям пережить следующий учебный год.

Первое сентября не за горами, поэтому нужно поспешить подобрать ребенку новый смартфон, чтобы в начале учебного года у него был повод порадоваться. Раньше детям в эту пору покупали тетради и прочие учебные принадлежности; теперь их вручают тоже, но без современного телефона желание ходить в школу точно не появится.

Родители сегодняшних школьников в свое время даже представить не могли, что будут использовать для учебы (и, конечно же, для развлечений) их дети. По мнению психологов, желание получить смартфон появляется в большей степени под влиянием одноклассников. Аргумент «я тоже хочу» часто действует на пап и мам безотказно. Ну, а для тех, кого этим не проймешь, припасен другой довод: «без нового гаджета просто невозможно справится с программой на этот год».

Не стоит откладывать покупку смартфона до скорых (или не скорых) успехов в учебе. Лучше принять аргумент ребенка о необходимости нового девайса для усвоения школьной программы, и выбрать аппарат прямо сейчас.

Haier A42P

Этот телефон представляет бюджетную линию в нашем обзоре. Главный плюс аппарата – емкая аккумуляторная батарея: можно отпускать ребенка с утра, при этом не бояться, что к вечеру телефон сядет и дозвониться до чада (чтобы позвать домой делать уроки) будет невозможно.

Телефон оснащен дисплеем диагональю в 4 дюйма с разрешением 800х480 точек с TFT матрицей. Конечно, тут есть фонарь и 3G связь. Четырехядерный процессор Media Tek MT6580M с частотой 1,3 ГГц, оперативная память в 512 Мб и встроенная – 4 Гб позволят устанавливать удобные приложения для учебы и отдыха. Стоимость аппарата в салонах связи равна примерно 4 тыс. рублей.

Xiaomi Redmi 4X 16Gb

Как правило, взрослые очень любят марки Samsung и Apple, к другим же брендам они часто относятся свысока. Ну и зря! Детей не проведешь, они точно знают, что самые передовые смартфоны могут относиться к еще неизвестным торговым маркам. Конечно же, они слышали о компании Xiaomi. Этот китайский производитель известен телефонами с превосходным соотношением технических возможностей с ценой.

Для начала стоит сообщить, что данный аппарат имеет стальной корпус, а это огромный плюс для пользователей в возрастной категории от 6 лет. С ним можно бегать и прыгать, не боясь разбить, а также его можно кидать!

Ну а дальше все как у взрослых: стильный корпус, сканер отпечатка пальцев, восьмиядерный процессор с частотой 1,4 ГГц, оперативная память – 2 Гб (за дополнительную стоимость – 3 Гб). Цена телефона около 8,5 тыс. рублей.

4Good Style R407

Продолжаем рассказывать о новых производителях мобильных телефонов. Аппарат имеет стильный внешний вид (что важно, так как он привлекает внимание окружающих) и 5-дюймовый HD дисплей. Увы, корпус телефона может быть достаточно уязвим, что является однозначным минусом для владельца-школьника. Родителям стоит вместе с аппаратом подарить и чехол; беда только в том, что он может минимизировать все преимущества яркого дизайна.

Телефон имеет камеру в 8 мегапикселей; слот, который позволяет добавить карту памяти или сим-карту; аккумуляторную батарею емкостью в 1800 мАч (что, на самом деле, не очень много). Если плюсы данного аппарата в ваших глазах перевесили минусы – готовьте для покупки 7,5 тыс. рублей.

LG X venture

Новинка от известного корейского производителя, которая позиционируется как супернадежное устройство. Согласитесь, это бесспорный аргумент для покупки, тем более, если дети постоянно носятся, и вы не знаете, как их остановить.

Корейцы создали максимально привлекательный дизайн для линейки сверхпрочных телефонов. Внешний вид смартфона подчёркивает его неуязвимость: усиленные углы, чтобы помочь пережить падение, а также крепкая металлическая рамка, плюс амортизирующее нескользящее покрытие. Технически устройство совершенно: экран 5,2 дюйма с разрешением 1920х1080; восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435, разгоняющийся до 1,4 ГГц; операционная система Android 7.0 Nougat; оперативная память 2Гб; основная камера 16 Мп, фронтальная – 5 Мп; емкость аккумулятора смартфона — 4100 мАч.

Телефон идеален для ребенка. Есть лишь один минус, но весьма значимый: смартфон стоит в три раза дороже любого другого аппарата из нашего обзора. Готовы ли вы потратить 25 тыс рублей на телефон который может неожиданно разонравиться или потеряться в самое ближайшее время?

BQ Strike Power MAX 4G

Главный и последний смартфон в нашем обзоре – BQ Strike Power MAX 4G. Чтобы оценить его плюсы, нужно просто сравнить характеристики аппарата с конкурентами. Предлагаем вам только факты, ничего более. Созданный по технологии IPS HD 5,5-дюймовый экран телефона (больше чем у сверхдорогой «лыжи»), мощность батареи – 5000 мАч (!) даст работать устройству около трех дней без подзарядки, программная платформа – система Android 7.0 с фирменным графическим интерфейсом, 2 сим-карты, 2 камеры (основная – 13 Мп, вторая – 8 Мп). Устройство может заряжать любые сторонние девайсы, используя Strike Power MAX 4G, как полноценный пауэрбанк благодаря поддержке USB OTG. Ну и главный аргумент – стоимость: телефон продается за 7 490 рублей. Успейте купить, пока не расхватали!