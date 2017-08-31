5 смартфонов студентам к новому учебному году

Выбираем идеальный гаджет к 1 сентября.

Начинается осень, студенты возвращаются в университетские аудитории, а для того, чтобы учиться было легче, им стоит подарить современный смартфон. Выбираем из самых продвинутых девайсов: все оснащены мощными процессорами (они помогут делать вычисления), многомегапиксельными камерами (чтобы можно было фотографировать конспекты лекций) и мощными аккумуляторными батареями (с ними не стоит бояться, что гаджет разрядится в течение долгого учебного дня).

Sony Xperia XA1 Dual

Sony Xperia XA1 Dual

Смартфон продолжает линию Xperia XA от Sony. На новинке установлена операционная система Android 7.0 Nougat. «Фишкой» телефона являются тонкие рамки по периметру экрана: это создает эффект увеличения 5-дюймового дисплея разрешением 1280х720 пикселей.

Появилась на аппарате и 23-мегапиксельная (!!!) камера со вспышкой и автофокусом. А вот любителям селфи не повезло: для снимков производитель предусмотрел только 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Аккумулятор смартфона быстро заряжается, а технология Qnovo Adaptive Charging контролирует и увеличивает во времени его работу. Предусмотрен режим энергосбережения Stamina для того, чтобы экономить ресурсы. Аппарат продвинутый, но стоит 21990 рублей.

Nokia 3

Nokia 3

Нокиа вернулась на рынок в 2017 году сразу с несколькими мобильными устройствами. Одно из них – Nokia 3. Пятидюймовый экран, 8-мегапиксельные камеры (фронтальная и основная), оперативная память – 1 Гб, алюминиевый каркас, поддержка Android 7.0, стоимость – 9990 рублей. Характеристики посредственные. А что вы хотели? За возможность пользоваться смартфоном от известного бренда нужно платить.

Samsung Galaxy J3

Samsung Galaxy J3

Серия J от Samsung – это так называемая бюджетная линия, при этом характеристики моделей более конкурентные, чем у Nokia. У смартфона металлический корпус, Android 7, основная камера в 13 мкгапикселей (интуитивно понятный интерфейс и плавающая кнопка затвора позволяют снимать одной рукой), фронтальная – в 5 мегапикселей. Оперативная память – 2 Гб, встроенная – 16 Гб, 4-ядерный процессор Samsung Exynos 7570 Quad. Аппарат Samsung Galaxy J3 дает возможность установить два отдельных аккаунта для одного мессенджера. Управлять вторым аккаунтом в мессенджере можно через меню «Настройки». «Бюджетная» модель от Samsung стоит 13000 рублей.

ASUS ZenFone 4 Max ZC554KL 16GB

ASUS ZenFone 4 Max ZC554KL 16GB

У этого смартфона 5,5-дюймовый экран с разрешением 720х1280 пикселей. Отдельно стоит обратить внимание на емкость аккумулятора, ее хватит на 22 часа воспроизведения видео, 26 часов интернета через Wi-Fi либо 46 дней в режиме ожидания. 5 000 мАч – не шутка! Реализован тут и комплекс решений PowerMaster – он увеличивает время работы смартфона без подзарядки, а также продлевает срок службы батареи.

На смартфоне стоят две камеры: 13-мегапиксельная (дает возможность делать панорамные фото) и фронтальная в 8 мегапикселей. Есть и вспышка, которая может обеспечить мягкое освещение. Емкость аккумулятора делает эту модель популярной у любителей активного образа жизни и походов. Стоимость аппарата – 14000 рублей.

BQ-5504 STRIKE SELFIE MAX

BQ-5504 STRIKE SELFIE MAX

Смартфон особенно хорош, если предусмотрена мощная фронтальная камера. На BQ-5504 STRIKE SELFIE MAX она 13-мегапиксельная, что превышает разрешение не только большинства фронтальных камер, но и многих основных (между лекциями можно делать селфи). Рассматривать же фотографии удобно на 5,5-дюймовом HD экране с разрешением 1280x720 и технологией IPS. Смартфон является одной из последних и самых продвинутых моделей бренда. В нем используется новейшая технология SuperPixel, что дает возможность рассмотреть мельчайшие детали снимков, увеличив изображение в 16 раз без искажения, потери качества и каких-либо шумов.

Многие забывают, что главной функцией смартфона все же остается мобильная связь. Звонить, используя две сим-карты, гораздо удобнее: разумеется, это решение реализовано на BQ-5504 STRIKE SELFIE MAX. Ресурсы смартфона должны обеспечивать нормальное функционирование игр и приложений (молодежная аудитория их активно использует). Процессор MT6737 (Quad Core) с оперативной памятью 3Гб и встроенной в 16Гб осилит любые игры и приложения, а операционная система Android 7.0 даст возможность загружать новинки.

Strike Selfie Max способен работать очень долго. Для этого он укомплектован батареей мощностью 3000 мАч: можно оставаться в сети сутки даже при активном использовании широкого функционала модели. Стоимость – 9990 рублей.