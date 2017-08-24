Российские ученые разработали имплантат из титанового шелка

Ученые из Екатеринбурга разработали титановый шелк для пластики мягких тканей организма человека.

Как сообщает «Русская планета», разработанный российскими учеными титановый шелк представляет собой высокоэластичную титановую сетку высокой степени очистки. Из него ученые делают имплантаты, которые не дают никаких послеоперационных осложнений и которые можно использовать практически в любой сфере медицины.

Издание отмечает, что имплантаты из титанового шелка уже были протестированы в гинекологии, челюстно-лицевой хирургии и травматологии. Опыты подтвердили, что материал формирует тонкую, эластичную и прочную соединительнотканную капсулу в организме человека.

Отмечается, что имплантаты из титанового шелка в скором времени начнут применятся в медицинской практике.