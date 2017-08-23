Форум "Армия-2017" открылся без Путина

На открытии форума «Армия-2017» в парке «Патриот» побывал корреспондент Sobesednik.ru.

На вопрос, посетит ли Верховный главнокомандующий главную военную выставку страны, организаторы из Минобороны России не отвечали до самой церемонии открытия.

Однако в кулуарах, ещё утром первого дня работы «Армии-2017» поговаривали, что старт мероприятию даст министр обороны Сергей Шойгу. Так и произошло.

Тем не менее Путину все же удалось выступить с приветсвенным словом посредством видеобращения

Несмотря на то, что вставку официально называют «самым патриотическим форумом», она носит название международной.

В первые дни работы (с 22 по 24 августа) она будет проходить в закрытом формате — только для специально приглашенных лиц среди которых много иностранных офицеров и представителей промышленного сектора

Однако основной упор сделан все же на русскоязычных партнеров.

Это видно по ассортименту в магазинах с экипировкой.

Вот изысканный женский размерчик для любителей министров. «Всего» за 1200 рублей

Музыкальное сопровождение выставки обеспечивают не только динамики с патриотическим репертуаром, но и живой военный оркестр

Музыку периодически прерывает грохот от садящихся на посадку вертолетов.

Таким образом, минуя пробки на Минском шоссе, добираются до парка «Патриот» особо важные гости



Пожалуй, военные форумы — единственное место, где можно посмотреть на военную технику без угрозы жизни и здоровью

Можно не только посмотреть, но и потрогать и залезть внутрь

Однако по-настоящему поражает арсенал местной службы скорой помощи

На «Армии-2017» можно увидеть даже скейты. О странных футболках мы уже упоминали



Одной из отличительных особенностей форума в этом году является августовская жара.

Организаторы предупреждают, что возможны отказы видеозаписывающей аппаратуры.

Например, из-за пыли в кластере сухопутной техники журналистам рекомендуется отказаться от использования квадрокоптеров





После торжественной части программа первого дня форума продолжилась на полигоне

Некоторые журналисты расстроились, что их не облили из вертолета

Вблизи «Искандеры» уже не кажутся такими смешными

Кому праздничный форум, а кому трудовые будни

Танкисты немного устали

Пулеметная бригада тоже потрудилась