Новосибирский школьник придумал способ достичь вечной жизни

В Новосибирском государственном университете (НГУ) заинтересовались идеей школьника о телепортации мозга.

В Новосибирске состоялся конкурс фантастических проектов, организованный специализированным учебно-научным центром (СУНЦ) НГУ. В конкурсе приняли участие 11 юных учёных, которые выдвинули свои идеи по решению реальных проблем фантастическими средствами.

Как пишет «Русская планета», победителем конкурса стал девятиклассник Алексей Новиков, предложивший телепортировать мозг из одного тела в другое с целью достижения вечной жизни и избавления людей от врождённых болезней.

«Люди достаточно давно хотят сделать свою жизнь вечной. Я предлагаю не заставлять старое тело служить дольше, а вырастить некое совершенно новое тело и перенести туда мозг. Большая часть проблем связана со страхом потерять свою идентичность. Мы не можем просто снять матрицу и быть уверенными, что в новом теле будет наша личность, а не наш клон», – сказал школьник.

Его идея заключается в том, чтобы нанороботы сканировали импульсы мозга в «старом теле» и передавали их нанороботам, находящимся в голове «нового тела». Таким образом, полагает юный учёный, мозг будет скопирован с сохранением личности.

Организаторы конкурса НГУ всерьёз восприняли идею Алексея Новикова. По их словам, история богата примерами того, как воплощались в жизнь даже самые странные научные проекты.