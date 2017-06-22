Технологии
Источник: Inforesist
18:06, 22 Июня 2017 Версия для печати

WhatsApp закончит работать на старых версиях Android в 2020 году

Ожидается, что уже 30 июня 2017 года приложение перестанет выпускать обновления на старые смартфоны, оснащенные BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 и Symbian S60
Ожидается, что уже 30 июня 2017 года приложение перестанет выпускать обновления на старые смартфоны, оснащенные BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 и Symbian S60
Фото: Arno Burgi / Global Look Press

Разработчики WhatsApp заявили, что мессенджер перестанет обновляться для некоторых устаревших ОС уже с 30 июня 2017 года.

Как сообщает ресурс Inforesist, разработчики популярного мессенджера WhatsApp планируют прекратить сотрудничество с устаревшими версиями операционных систем.

Ожидается, что уже 30 июня 2017 года приложение перестанет выпускать обновления на старые смартфоны, оснащенные BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 и Symbian S60.

Кроме того, чуть позднее подобная участь ждет и более популярные операционные системы — Android и Windows Phone. Так, в феврале 2020 года поддержка приложения завершится на гаджетах, работающих на Android 2.3. Издание отмечает, что в настоящее время данные устройства занимают 0,8% рынка Android-гаджетов в мире.

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Седова Анастасия

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