WhatsApp закончит работать на старых версиях Android в 2020 году

Ожидается, что уже 30 июня 2017 года приложение перестанет выпускать обновления на старые смартфоны, оснащенные BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 и Symbian S60

Разработчики WhatsApp заявили, что мессенджер перестанет обновляться для некоторых устаревших ОС уже с 30 июня 2017 года.

Как сообщает ресурс Inforesist, разработчики популярного мессенджера WhatsApp планируют прекратить сотрудничество с устаревшими версиями операционных систем.

Ожидается, что уже 30 июня 2017 года приложение перестанет выпускать обновления на старые смартфоны, оснащенные BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 и Symbian S60.

Кроме того, чуть позднее подобная участь ждет и более популярные операционные системы — Android и Windows Phone. Так, в феврале 2020 года поддержка приложения завершится на гаджетах, работающих на Android 2.3. Издание отмечает, что в настоящее время данные устройства занимают 0,8% рынка Android-гаджетов в мире.