В WADA назвали проделанную РУСАДА работу недостаточной

В четверг, 16 ноября, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение не восстанавивать в правах РУСАДА.

О решении совета учредителей WADA сказано в твиттере организации. «Совет учредителей WADA утверждает рекомендацию комитета по соответствию о том, что РУСАДА остается не соответствующим [международному кодексу]», — сказано в сообщении.

По данным «Интерфакса», глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор сказал, что Российское антидопинговое агентство проделало большую работу, однако этого не достаточно.

«[Глава Олимпийского комитета России Александр] Жуков призвал нас не делать РУСАДА заложником этих политических требований. Но, во-первых, это условия "дорожной карты", которую приняли российские власти. Во-вторых, вопрос закрытых городов все еще в процессе решения, и пока полного доступа нет. И, в-третьих, что самое важное, вопрос к вам состоит в том, что если прошлая работа РУСАДА была полностью коррумпирована... и вы это отрицаете, как вы можете гарантировать, что это не повторится?» — сказал Тейлор.

Он добавил, что организации слышали о проделанной РУСАДА работе, однако пока не будут выполнены три названных условия, РУСАДА не получит статус соответствия.