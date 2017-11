В WADA назвали проделанную РУСАДА работу недостаточной

В четверг, 16 ноября, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение не восстанавивать в правах РУСАДА.

О решении совета учредителей WADA сказано в твиттере организации. «Совет учредителей WADA утверждает рекомендацию комитета по соответствию о том, что РУСАДА остается не соответствующим [международному кодексу]», — сказано в сообщении.

По данным «Интерфакса», глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор сказал, что Российское антидопинговое агентство проделало большую работу, однако этого не достаточно.

«[Глава Олимпийского комитета России Александр] Жуков призвал нас не делать РУСАДА заложником этих политических требований. Но, во-первых, это условия "дорожной карты", которую приняли российские власти. Во-вторых, вопрос закрытых городов все еще в процессе решения, и пока полного доступа нет. И, в-третьих, что самое важное, вопрос к вам состоит в том, что если прошлая работа РУСАДА была полностью коррумпирована... и вы это отрицаете, как вы можете гарантировать, что это не повторится?» — сказал Тейлор.

Он добавил, что организации слышали о проделанной РУСАДА работе, однако пока не будут выполнены три названных условия, РУСАДА не получит статус соответствия.

WADA Foundation Board approves the recommendation by the Independent Compliance Review Committee that RUSADA remain non-compliant.