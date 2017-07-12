УЕФА заявили о создании регламента Лиги Наций

Утвержден формат нового турнира среди национальный сборных, который будет проходить под эгидой УЕФА.

Официальный сайт УЕФА приводит название этого турнира — Лига Наций. Согласно регламенту, 55 европейских национальных сборных будут разбиты на четыре дивизиона в соответствии с их рейтингом. В дивизионах А и В будет по 12 команд, а в дивизионах С и D — 15 и 16 команд соответственно.

Лиги А и В, где сыграют европейские сборные с самым высоким рейтингом, будут делиться на четыре группы по три команды в каждой, в дивизионе С команды разделят на четыре группы, в одной из которых будет три команды, а в остальных будет по четыре сборных. Дивизион D будет разбит на четыре квартета. Сборная России по футболу на данный момент находится в дивизионе В. Окончательное распределение сборных состоится после стыковых матчей квалификационного этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.

Жеребьевка Лиги Наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне.