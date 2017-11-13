Организацию на стадионе в Санкт-Петербурге приводят в пример "Лужникам"

Давку после матча Россия — Аргентина около «Лужников» назвали ужасом, приведя в пример организацию на «Крестовском».

В материале «Советского спорта» ситуацию с организацией опустошения стадиона «Лужники» назвали ужасной. Напомним, что зрители с верхних ярусов не могли добраться до близлежащих станций метро больше двух часов. В полиции и Росгвардии, отвечавших за обеспечение безопасности на матче, пояснили, что принятые меры были призваны не допустить давки в метро.

Автор текста привел в пример ситуацию со стадионом в Санкт-Петербурге. Строительство его было поводом для скандалов, но его ввод в эксплуатацию должен стать для «Лужников» примером: «Поэтому сначала на арену впустили только 10 тысяч зрителей – специально ради этого придумали событие, мотошоу. Потом организовали концерт на 35 тысяч человек. На футболе тоже стадион заполняли постепенно: 20 тысяч на первом матче "Зенит" – "Урал", 30 – на чемпионской для "Спартака" встрече зенитовцев с "Тереком". У стадиона "Санкт-Петербург" нет настолько яркого и памятного матча открытия, зато не оказалось и проблем с тем, как людям уехать домой».