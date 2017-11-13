Николай Роганов возмутился словами Игоря Денисова о его месте в сборной

Шеф-редактор «Советского спорта» возмутился словами Игоря Денисова, попросившего не писать о его невызове в сборную.

Слова шеф-редактора «Совспорта» Николая Роганова приводит сайт издания. По мнению Роганова, высказывание полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, попросившего не поднимать тему его неучастия в матчах сборной России в свете его давнего конфликта с тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, является возмутительным: «Во-первых, не ему советовать, какие темы, касающиеся сборной, обсуждать, а какие нет. Не стану напоминать про свободу слова, скажу лишь, что игрок больше года не имеет никакого отношения к главной национальной команде страны».

Николай Роганов видит в подобных заявлениях Игоря Денисова нежелание уступить своим интересам и принципам ради сборной России: «В тот момент, когда настоящие мужчины должны забыть про обиды, зарыть топор войны, извиниться и вместе думать, как показать максимально возможный результат на ЧМ-2018, вы говорите про конфликт в «Динамо»: "Будь у меня второй шанс, я не смог бы поступить иначе". Сложившуюся ситуацию спровоцировали, Игорь, вы! С вас и спрос за давление».