Хоккеист Кагарлицкий отказался верить в отказ сборной РФ от ОИ-2018

Хоккеист Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал возможный отказ РФ от участия в Олимпийских играх в 2018 году.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в СМИ появилась информация о возможном запрете исполнения гимна России на Олимпийских играх в 2018 году. И несмотря на то, что сам Международный олимпийский комитет позже назвал эти слухи преждевременными, в России уже заговорили об отказе от участия в Играх.

Как сообщает «Советский спорт», нападающий сборной России и череповецкой «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий усомнился в возможности пропуска Олимпиады для РФ.

«Я даже не рассматриваю такой вариант. Хотелось бы, чтобы команда представляла честь страны на Олимпиаде», — приводит издание слова хоккеиста.

Кроме того, комментируя свою роль в сборной, Кагарлицкий заявил, что готов взять на себя ответственность за всю команду и стать лидером, если того захочет тренерский штаб.