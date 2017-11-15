Арбитр Бутенко обвинил судью матча Россия – Испания в грубейших ошибках

По словам судьи международной категории Андрея Бутенко, многие арбитры несерьезно относятся к товарищеским матчам.

Напомним, Sobesednik.ru писал, что игра между сборными России и Испании закончилась в Санкт-Петербурге со счетом 3:3.

Как рассказал в интервью Sovsport.ru арбитр международной категории Андрей Бутенко, в матче Россия — Испания судья Джанлука Рокки совершил достаточное количество грубых ошибок, которые повлияли на исход игры.

Так, Бутенко отметил сомнительное решение Рокки уже при первом назначенном пенальти в ворота сборной РФ.

«На мой взгляд, в этом эпизоде и разбирать особо нечего, ошибки на поверхности. Абсолютно неадекватные решения. В первом случае с назначением одиннадцатиметрового удара: здесь видно невооруженным глазом, что Кузяев играл плечом или плечевым суставом, если быть совсем дотошным. Если главный арбитр находился не совсем близко к данному эпизоду, чтобы принять правильное решение, то для его ассистента момент был абсолютно открытым», — приводит издание слова эксперта.

По словам Бутенко, этот эпизод демонстрирует полное отсутствие бригадной взаимосвязи между судьями на матче, что будет отражено и в последующие минуты игры. Эксперт подчеркнул, что такая раскрепощенность арбитров связана с несерьезным отношением к товарищеским матчам.

«На мой взгляд, арбитр Рокки был полностью раскрепощен и не сконцентрирован в данном матче. Связано это с тем, что товарищеская встреча не дает адреналиновый импульс для судьи, чтобы на 100 процентов оценивать каждый спорный эпизод. Итальянский судья вышел на поле, как будто на пляж, где играют в "дыр-дыр"», — пояснил Бутенко.