Александр Жуков призвал не связывать решение ВАДА с участием РФ на ОИ-2018

Глава ОКР Александр Жуков прокомментировал решение ВАДА не восстанавливать РУСАДА в своих правах.

Слова функционера приводит ОТР. По мнению Жукова, отказ ВАДА восстанавливать полномочия РУСАДА не стоит связывать с перспективами российских спортсменов отправиться на Олимпиаду в Южную Корею. Жуков уверен, что решение антидопинговой организации не должно повлиять на право «чистых» спортсменов принять участие в соревнованиях.

Всемирное антидопинговое агентство поставило России два условия, выполнение которых восстановит полномочия РУСАДА: признание доклада группы Ричарда Макларена о государственной поддержке применения допинга российскими спортсменами во время зимних игр в Сочи в 2014 году и предоставление допинг-проб, которые опечатаны Следственным комитетом.