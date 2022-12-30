Не стало легендарного футболиста Пеле
Несколько лет он боролся с раком
На 83-м году жизни не стало легендарного бразильского футболиста Пеле.
Трижды он выигрывал Кубок мира, останавливал войну, встречался с первыми лицами государств.
Последние два года он боролся с раком кишечника. Ещё в 2021-м ему удаляли злокачественную опухоль.
Однако новое обострение случилось прямо во время Чемпионата мира – тогда стало известно, что его госпитализировали.
Игроки сборной Бразилии обещали посвятить победу на мундиале своему легендарному предшественнику, но у них не вышло.
На этой неделес Пеле стали прощаться его родные, а на стадионе его родного клуба «Сантос» появилась палатка с золотым гробом, где можно было бы попрощаться с легендой заранее.