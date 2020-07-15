Конор Макгрегор готов выкупить у Абрамовича «Челси» по цене в два раза ниже заявленной
Олигарх уже отказался продавать команду за 2,5 миллиарда фунтов
Двукратный чемпион мира UFC, боец Конор Макгрегор заявил, что готов выкупить у Романа Абрамовича футбольный клуб «Челси», но только по цене в два раза ниже заявленного ценника.
«Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 миллиарда фунтов стерлингов»
, – написал боец в Твиттере, комментируя новость о продаже футбольного клуба.
Роман Абрамович установил ценник в 3 миллиарда фунтов стерлингов на футбольный клуб «Челси», поскольку российский магнат готовится к завершению своего почти двадцатилетнего владения командой. Решение принято под угрозой введения санкций на фоне событий в Украине.
Но клуб, вероятнее всего, не достанется Макгрегору, поскольку, по данным SkyNews, Абрамович уже отклонил предложение выкупить «Челси» за 2,5 миллиарда фунтов.