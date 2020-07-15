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Вчера, в 13:10

Конор Макгрегор готов выкупить у Абрамовича «Челси» по цене в два раза ниже заявленной

Олигарх уже отказался продавать команду за 2,5 миллиарда фунтов

Фото: Twitter

Conor McGregor

Двукратный чемпион мира UFC, боец Конор Макгрегор заявил, что готов выкупить у Романа Абрамовича футбольный клуб «Челси», но только по цене в два раза ниже заявленного ценника.

«Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 миллиарда фунтов стерлингов»

, – написал боец в Твиттере, комментируя новость о продаже футбольного клуба.

Роман Абрамович установил ценник в 3 миллиарда фунтов стерлингов на футбольный клуб «Челси», поскольку российский магнат готовится к завершению своего почти двадцатилетнего владения командой. Решение принято под угрозой введения санкций на фоне событий в Украине.

Но клуб, вероятнее всего, не достанется Макгрегору, поскольку, по данным SkyNews, Абрамович уже отклонил предложение выкупить «Челси» за 2,5 миллиарда фунтов.

Теги: #Челси, #Абрамович

Рубрика: Спорт

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