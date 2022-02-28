Россия отстранена от международных соревнований по биатлону и настольному теннису
Запреты вводятся по рекомендации МОК и продлятся неопределенное время
Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) сообщил, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не смогут принимать участие в проходящих под их эгидой соревнованиях в связи со спецоперацией российской армии на Украине.
Запрет будет длиться неопределенное время, пока решение не пересмотрят.
Международная федерация настольного тенниса (ITTF) также отстраняет российских и белорусских спортсменов ото всех международных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета. Не будут использоваться и символики двух стран.