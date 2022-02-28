Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:38

Россия отстранена от международных соревнований по биатлону и настольному теннису

Запреты вводятся по рекомендации МОК и продлятся неопределенное время

Фото: Global Look Press

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) сообщил, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не смогут принимать участие в проходящих под их эгидой соревнованиях в связи со спецоперацией российской армии на Украине.

Запрет будет длиться неопределенное время, пока решение не пересмотрят.

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) также отстраняет российских и белорусских спортсменов ото всех международных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета. Не будут использоваться и символики двух стран.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Дмитрий Глуховский: «Мы оказались заложниками власти»

Культура и ТВ 1 час назад

«Я езжу в метро – хочу давиться». Татьяна Васильева отказывается ездить на личном автомобиле

Шоу-бизнес 1 час назад

«Мы начинаем жить в аду!»: 82-летнюю Лужину обматерили накануне дня рождения

Культура и ТВ 4 часа назад

«Если хотят вернуть награду, пусть ищут!» Кустурица отреагировал на лишение его кинонаград за сотрудничество с Россией

Шоу-бизнес 6 часов назад

Застрявшая в Киеве Татьяна Лазарева: «Сирены звучат несколько раз за ночь, но я спокойно сплю!»

Шоу-бизнес 16 часов назад

«Как так можно?» Бородину раскритиковали за отпуск в ОАЭ

Шоу-бизнес 16 часов назад

«Всё, что происходит, опустошает…» Марк Богатырёв отказался от еды из-за событий в Украине

Культура и ТВ 17 часов назад

«Надеюсь выжить в надвигающейся мясорубке» - директор «Аквариума» из Одессы

Шоу-бизнес 18 часов назад

«Одним гадом стало меньше!» Сёмина эмоционально отреагировала на возможный уход Урганта с Первого канала

Шоу-бизнес 18 часов назад

«Маски снимаются. А мне не стыдно». Басков сделал заявление об «обострении русофобии»

Культура и ТВ 19 часов назад

Анна Нетребко опровергла сообщение о болезни. Итальянский театр отказался от сотрудничества с оперной дивой

Культура и ТВ 19 часов назад

Худрука Центра Мейерхольда уволили из-за антивоенной позиции

Культура и ТВ 19 часов назад

Эмир Кустрица заявил, что не собирается руководить Театром Российской армии, а лишь поставит в нем три спектакля

Шоу-бизнес 20 часов назад

«Мы стали свидетелями катастрофы»: Настя Ивлеева обратилась к руководству России

Культура и ТВ 21 час назад

В Кремле отменяют выставку «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления»

Шоу-бизнес 23 часа назад

"Шнура олигархи лишили миллионов": стало известно, как звезды пострадали из-за санкций

Спорт 1 день назад

Россия и Беларусь отстранены ото всех соревнований по фигурному катанию

Культура и ТВ 1 день назад

Кина не будет. Крупнейшие кинокомпании уходят из России

Спорт 1 день назад

ФИФА и УЕФА запретило российским командам участвовать в матчах до разрешения конфликта в Украине

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика