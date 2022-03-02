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Роман Абрамович продаёт «Челси»

Все чистые доходы от продажи пойдут в фонд для пострадавших в ходе «спецоперации» в Украине

Фото: Global Look Press

Бизнесмен Роман Абрамович официально объявил о продаже футбольного клуба «Челси».

«Как я уже говорил ранее, я всегда принимал решения, руководствуясь наилучшими интересами Клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать Клуб, поскольку считаю, что это отвечает наилучшим образом интересам Клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнёров Клуба», – говорится в заявлении Абрамовича опубликованном на сайте клуба.

«Продажа Клуба не будет поспешной, она будет проходить в соответствии с установленной процедурой. Я не буду просить о возврате каких-либо кредитов. Для меня это никогда не было связано ни с бизнесом, ни с деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут переданы все чистые доходы от продажи. Фонд будет создан в интересах всех жертв войны в Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных и неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению.

Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с Клубом таким образом. Однако я действительно считаю, что это в наилучших интересах Клуба.

Я надеюсь, что смогу посетить «Стэмфорд Бридж» в последний раз, чтобы лично попрощаться со всеми вами. Быть частью ФК «Челси» было привилегией всей моей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце», – заявил Абрамович.

Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс рассказал в интервью швейцарскому изданию Blick, что ему поступило предложение приобрести «Челси». По словам Висса, пока владелец английского футбольного клуба Роман Абрамович просит за него слишком много, сообщает РБК.

– Во вторник я и ещё трое человек получили предложение купить «Челси» у Абрамовича, – сказал Висс. 

По словам Висса, он подождёт четыре-пять дней.

– Абрамович в настоящее время требует слишком много. Вы знаете, что «Челси» должен ему 2 млрд фунтов. Но у «Челси» нет денег. Это значит, что те, кто купит «Челси», должны это компенсировать Абрамовичу, – добавил Висс.

Несколько дней назад Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба.

Теги: #Челси, #Абрамович

Рубрика: Спорт

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