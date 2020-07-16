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Россия и Беларусь отстранены ото всех соревнований по фигурному катанию

Запрет действует до дальнейших указаний. Он введен в связи с военной операцией Кремля в Украине

Фото: соцсети

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что в связи с военной операцией российской армии в Украине запрещает всем спортсменам из России и официальным представителям РФ принимать участие в любых международных соревнованиях по фигурному катанию, которые проходят под их эгидой. Это относится и к белорусским спортсменам.

Сроки отстранения не называются, запрет действует до того момента, пока не будет отменен Союзом.

«Следуя рекомендации МОК, в целях защиты честности соревнований по фигурному катанию и безопасности всех участников международных соревнований по фигурному катанию Совет ISU согласился незамедлительно до дальнейшего уведомления запрещает приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях по фигурному катанию, включая чемпионаты ИСУ и другие мероприятия любых фигуристов из России и Беларуси», — говорится в сообщении организации.

Напомним, ранее россиянам запретили участие в футбольных и хоккейных соревнованиях в связи со спецоперацией Минобороны России в Украине.

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