Путина лишили «чёрного пояса» и олимпийского ордена

Международная федерация тхэквондо отказалась организовывать или признавать соревнования по тхэквондо в России и Беларуси, а также лиши президента РФ Владимира Путина «чёрного пояса», который тот получил в 2013 году.

Причиной называют действия армии РФ в Украине и противоречие принципу организации «мир важнее триумфа», пишет «Коммерсантъ».

«Мысли мирового тхэквондо с народом Украины, и мы надеемся на мирное и немедленное окончание этой войны»

, — заявили в международной организации.

Тем временем Международный олимпийский комитет лишил Владимира Путина Олимпийского ордена за особые заслуги перед олимпийским движением. Мотивы те же, что и у Федерации тхэквондо.

Вместе с Путиным олимпийских орденов лишись вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, отвечающий за переговоры страны с Украиной, передаёт «Первый спорт».