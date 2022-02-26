ФИФА и УЕФА запретило российским командам участвовать в матчах до разрешения конфликта в Украине

ФИФА и УЕФА приняли совместное решение по всем российским командам. Будь то национальные сборные или клубные команды, они будут отстранены от участия в обоих турнирах.

Эти решения были приняты сегодня бюро Совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА, соответственно высшими директивными органами обеих организаций по неотложным вопросам.

Организаторы заявили, что вернуть право участия в турнирах команды смогут после урегулирования конфликта на Украине, «чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми».

К слову, сегодня президент Владимир Путин из-за событий на Украине лишился «черного пояса» от Международной федерации тхэквондо и олимпийского ордена за вклад в развитие олимпийского движения.