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Вчера, в 23:44

ФИФА и УЕФА запретило российским командам участвовать в матчах до разрешения конфликта в Украине

Запрет коснется команд всех уровней

Фото: Global Look Press

ФИФА и УЕФА приняли совместное решение по всем российским командам. Будь то национальные сборные или клубные команды, они будут отстранены от участия в обоих турнирах.

Эти решения были приняты сегодня бюро Совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА, соответственно высшими директивными органами обеих организаций по неотложным вопросам.

Организаторы заявили, что вернуть право участия в турнирах команды смогут после урегулирования конфликта на Украине, «чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми».

К слову, сегодня президент Владимир Путин из-за событий на Украине лишился «черного пояса» от Международной федерации тхэквондо и олимпийского ордена за вклад в развитие олимпийского движения.

Теги: #Россия-Украина

Рубрика: Спорт

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