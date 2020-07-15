«Пусть правительство компенсирует издержки Абрамовичу, а мы в едином порыве затянем пояса»
В сети обсуждают передачу бизнесменом управления футбольным клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда команды
Российский бизнесмен Роман Абрамович передал управление футбольным клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда лондонской команды, сообщается на сайте лондонского клуба.
«В течение почти 20 лет владения «Челси» я всегда принимал решения исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю управление и заботу о «Челси» попечителям благотворительного фонда клуба. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», - приводятся слова Абрамовича на сайте «Челси».
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за 140 миллионов фунтов стерлингов у англичанина Кена Бейтса.
По всей видимости, причиной для такого шага послужили санкции в отношении Абрамовича.
В соцсетях принялись живо обсуждать новость.
«Миллиардеры тоже плачут... Или нет», - вспомнил классику сериалов читатель.
«Давай домой, Рома, погулял и хватит. И вещи с собой забирай. Хотя нет, сам можешь не приезжать, присылай деньги», - иронично написал россиянин.
«Надеюсь, правительство окажет ему материальную помощь и компенсирует издержки. Народ в едином порыве готов затянуть пояса», - сарказм в следующем комментарии.
«Звучит так, будто в детский дом сдал», - отметил пенсионер.
«У кого о чем голова болит…» - сделал вывод о заботах богатых людей студент.
«Вернётся руководить Чукоткой?!» - уточнил читатель.
«Так это лишь управление. А владелец все равно он», - воспринял новость как проходную россиянин.
«Пусть теперь покупает «Ростов», - предложили Абрамовичу.