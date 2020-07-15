«Пусть правительство компенсирует издержки Абрамовичу, а мы в едином порыве затянем пояса»

Российский бизнесмен Роман Абрамович передал управление футбольным клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда лондонской команды, сообщается на сайте лондонского клуба.

«В течение почти 20 лет владения «Челси» я всегда принимал решения исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю управление и заботу о «Челси» попечителям благотворительного фонда клуба. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», - приводятся слова Абрамовича на сайте «Челси».

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за 140 миллионов фунтов стерлингов у англичанина Кена Бейтса.

По всей видимости, причиной для такого шага послужили санкции в отношении Абрамовича.

В соцсетях принялись живо обсуждать новость.

«Миллиардеры тоже плачут... Или нет», - вспомнил классику сериалов читатель.

«Давай домой, Рома, погулял и хватит. И вещи с собой забирай. Хотя нет, сам можешь не приезжать, присылай деньги», - иронично написал россиянин.

«Надеюсь, правительство окажет ему материальную помощь и компенсирует издержки. Народ в едином порыве готов затянуть пояса», - сарказм в следующем комментарии.

«Звучит так, будто в детский дом сдал», - отметил пенсионер.

«У кого о чем голова болит…» - сделал вывод о заботах богатых людей студент.

«Вернётся руководить Чукоткой?!» - уточнил читатель.

«Так это лишь управление. А владелец все равно он», - воспринял новость как проходную россиянин.

«Пусть теперь покупает «Ростов», - предложили Абрамовичу.