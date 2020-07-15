Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 8:22

«Пусть правительство компенсирует издержки Абрамовичу, а мы в едином порыве затянем пояса»

В сети обсуждают передачу бизнесменом управления футбольным клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда команды

Российский бизнесмен Роман Абрамович передал управление футбольным клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда лондонской команды, сообщается на сайте лондонского клуба.

«В течение почти 20 лет владения «Челси» я всегда принимал решения исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю управление и заботу о «Челси» попечителям благотворительного фонда клуба. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», - приводятся слова Абрамовича на сайте «Челси».

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за 140 миллионов фунтов стерлингов у англичанина Кена Бейтса.

По всей видимости, причиной для такого шага послужили санкции в отношении Абрамовича.

В соцсетях принялись живо обсуждать новость.

«Миллиардеры тоже плачут... Или нет», - вспомнил классику сериалов читатель.

«Давай домой, Рома, погулял и хватит. И вещи с собой забирай. Хотя нет, сам можешь не приезжать, присылай деньги», - иронично написал россиянин.

 «Надеюсь, правительство окажет ему материальную помощь и компенсирует издержки. Народ в едином порыве готов затянуть пояса», - сарказм в следующем комментарии.

«Звучит так, будто в детский дом сдал», - отметил пенсионер.

«У кого о чем голова болит…» - сделал вывод о заботах богатых людей студент.

«Вернётся руководить Чукоткой?!» - уточнил читатель.

«Так это лишь управление. А владелец все равно он», - воспринял новость как проходную россиянин.

«Пусть теперь покупает «Ростов», - предложили Абрамовичу.

Военная операция на Украине. День четвертый. Онлайн
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 1 день назад

Дмитрий Орешкин: Путин поставил на блицкриг

Культура и ТВ 1 минуту назад

Кеосаян в поле не воин: новый фильм про афганцев вышел перед началом «спецоперации»

Культура и ТВ 1 час назад

Лия Ахеджакова опровергла информацию, будто она перевела 10 тысяч долларов ВСУ

Культура и ТВ 1 час назад

«Страшно. Больно. И стыдно за своё молчание и равнодушие»: Данила Козловский про Украину

Культура и ТВ 3 часа назад

«Нельзя ставить маэстро Гергиева на одну планку с политиками!» Хозяйка Русского бала в Вене встала на защиту дирижёра

Культура и ТВ 8 часов назад

«Результат «святого» боя – две раздолбленные страны»: Мария Миронова объяснила свою позицию по Украине

Шоу-бизнес 1 день назад

«Почему вы не ценили мужчин, которые потом оказываются в моей постели?» Волочкова рассказала о своих романах

Шоу-бизнес 1 день назад

Андрей Малахов: Провокатор и меценат

Спорт 1 день назад

«Мы не можем притворяться, что ничего не случилось»: Сборная Польши отказалась играть с россиянами

Культура и ТВ 1 день назад

Спектакль Владимира Машкова могут снять с репертуара из-за его высказываний об Украине

Спорт 1 день назад

Основатель Putin Team хоккеист Овечкин: «Пожалуйста, больше не нужно никакой войны»

Культура и ТВ 1 день назад

«Меньше бомб, больше гитар!»: американский партнёр Агутина провёл антивоенный стрим

Культура и ТВ 1 день назад

Шевчук и Гребенщиков выступили против войны

Спорт 1 день назад

МОК призвал перенести или отменить предстоящие соревнования на территории России или Беларуси

Культура и ТВ 1 день назад

Марат Башаров изгнан из театра. За пьянство или за «спасибо» Путину?

Шоу-бизнес 1 день назад

Пока, Андрей! Шоу Малахова «Прямой эфир» закрывают

Культура и ТВ 1 день назад

Россию исключили из конкурса «Евровидение»

Культура и ТВ 1 день назад

Собчак: Урганта не выпустили в эфир из-за лозунга «Нет войне»

Культура и ТВ 1 день назад

«Как бы на это посмотрел Высоцкий? А Стругацкие? А Солженицын?» Слепаков обратился к Путину

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика