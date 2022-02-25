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Вчера, в 10:53

Основатель Putin Team хоккеист Овечкин: «Пожалуйста, больше не нужно никакой войны»

Легендарный хоккеист признал, что не может повлиять на ситуацию, но призвал прекратить войну, несмотря на поддержку Путина

Фото: Global Look Press

Александр Овечкин

Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который ранее создал движение Putin Team, переросшее в бренд одежды, призвал прекратить войну с Украиной. Он не отказывается от своей веры во Владимира Путина, но боевые действия не поддерживает.

«Пожалуйста, больше не нужно никакой войны. Неважно, кто воюет — Россия, Украина, другие страны. Я думаю, что мы живем в одном мире, мы должны жить мирно на этой прекрасной планете», — заявил спортсмен в комментарии The Athletic.

Он также уточнил, что Владимир Путин «его президент», однако хоккеист не претендует на роль политика. Овечкин выражает надежду, что боевые действия прекратятся, добавляя, что повлиять на это не в состоянии.

Напомним, ранее свою позицию изменил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. Он проголосовал за признание самопровозглашенных ЛДНР, а затем смеялся над введенными против него санкциями, однако сегодня написал, что против войны и отдавал свой голос за «мир», а не за то, чтобы Россия «бомбила Киев».

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