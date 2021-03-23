«Мы не можем притворяться, что ничего не случилось»: Сборная Польши отказалась играть с россиянами

Глава Польского футбольного союза Чезари Кулеша заявил, что сборная команда Польши не станет участвовать в стыковочных матчах Чемпионата мира по футболу 2022 года, если им придется играть с российской сборной.

«Это единственное правильное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА нашу общую позицию», — поясняет Кулеша.

В свою очередь, один из футболистов сборной Польши Роберт Левандовски оговорился, что не считает виноватыми в случившемся российских спортсменов или футбольных болельщиков из РФ, однако разделяет мнение Союза:

«Российские футболисты и фанаты не несут ответственности за это, но мы не можем притворяться, что ничего не случилось».