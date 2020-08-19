Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:17

«ММА не имеет никакого отношения к спорту». Актер Панин раскритиковал то, чем занимаются Хабиб и Емельяненко

По словам Алексея, ему ближе бокс

Фото: Instagram

Алексей Панин рассказал о том, что начал заниматься боксом. По словам актера, он даже успел провести полноценный бой на ринге. Имя соперника, результат противостояния и размер гонорара Панин раскрыть отказался. 

Бой организовал проект «Наше дело». Этот промоушен известен тем, что сводит на ринге непрофессиональных бойцов из числа знаменитостей. По словам Панина, он изначально согласился биться только по правилам бокса, поскольку в этом виде спорта есть «искусство и философия». 

- Скажу честно, подобного рода мероприятия — бои MMA, — для меня это не спорт. Я считаю, что никакого отношения к спорту это не имеет. Никогда в жизни не смотрел, переключал. Спорт — это бокс, это искусство, философия. Смотреть на озверевших людей, которые калечат друг друга и убивают, неинтересно. Мне не было интересно вообще драться, - рассказал Панин в интервью NEWS.ru  

По словам актера, его опыт участия в шоу «Наше дело» оказался неудачным.

- Всё общение с людьми из «Нашего дела» нанесло мне огромный моральный урон. К сожалению, мой партнёр сблизился с этими персонажами и повёл себя очень непорядочно. Эти люди не понимают, что такое сделать красивый бокс, шоу, - посетовал Алексей.

В предыдущих боях фрик-промоушена «Наше дело» на ринге выступали Никита Джигурда, Виталий Милонов, рэпер Жиган, блогер «Лев против» и другие. Чаще всего бои проходят по правилам смешанных единоборств ММА - виде спорта, в котором себе сделали имя такие спортсмены как Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко и Джефф Монсон.

Федор Емельяненко призвал запрещать фрик-бои вроде поединка Милонова и Джигурды
Ссылка на Телеграм
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

«В театрах поредели ряды талантливых скандалистов»: Сергей Проханов рассказал о планах своей «Луны»

Шоу-бизнес 27 минут назад

Милохин и Медведева подтвердили свой роман

Шоу-бизнес 1 час назад

Рудковская с Плющенко зарабатывают на новогоднем настроении россиян

Культура и ТВ 1 час назад

«В раю мест нет»: кое-что сильнее мистики

Культура и ТВ 2 часа назад

Елена Проклова: Мне жаль, если правда причиняет семье Табакова больше боли, чем его прошлое поведение

Шоу-бизнес 3 часа назад

Пластический хирург разнёс фейсбилдинг Виктории Бони

Шоу-бизнес 3 часа назад

«Крысой всегда успеешь стать!» Пугачёва в Новый год дала неожиданный совет Любаше

Культура и ТВ 8 часов назад

Искусство молодых: 5 нежных фильмов Сергея Соловьева

Культура и ТВ 8 часов назад

Книжная новинка. «Через пять лет»: переучиться жить, достряпав за автора

Культура и ТВ 20 часов назад

«Сергей всегда любил жизнь, но никогда себя не берёг»: Валерий Плотников о Сергее Соловьёве

Культура и ТВ 20 часов назад

Памяти Сергея Соловьева. Репортаж «Собеседника» по местам съёмок фильма «Асса».

Шоу-бизнес 21 час назад

«Я – ваша Наташа». Наталья Орейро впервые побывала в России после получения гражданства

Шоу-бизнес 22 часа назад

Уехавший из России Моргенштерн раздаёт имущество

Культура и ТВ 22 часа назад

«Серёжа написал письмо Хрущёву и получил ответ», – вспоминает Шахиджанян о Соловьёве

Культура и ТВ 23 часа назад

Сергей Соловьёв, прославивший Цоя

Культура и ТВ 1 день назад

В Москве скончался режиссер фильмов «Асса» и «Сто дней после детства» Сергей Соловьев

Культура и ТВ 1 день назад

«Ирония» – не «Один дома», а ёлка – не кактус! Антон Долин объяснил, почему вся страна смотрит киностарьё на Новый год

Шоу-бизнес 1 день назад

«Она – ремесленник, а я – звезда!» Анастасия врезала Цыгановой за высказывания в адрес шоу «Суперстар»

Шоу-бизнес 1 день назад

Алла Пугачева удивляет поклонников: короткое кожаное платье вызвало бурю эмоций у подписчиков

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика