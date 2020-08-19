«ММА не имеет никакого отношения к спорту». Актер Панин раскритиковал то, чем занимаются Хабиб и Емельяненко

Алексей Панин рассказал о том, что начал заниматься боксом. По словам актера, он даже успел провести полноценный бой на ринге. Имя соперника, результат противостояния и размер гонорара Панин раскрыть отказался.

Бой организовал проект «Наше дело». Этот промоушен известен тем, что сводит на ринге непрофессиональных бойцов из числа знаменитостей. По словам Панина, он изначально согласился биться только по правилам бокса, поскольку в этом виде спорта есть «искусство и философия».

- Скажу честно, подобного рода мероприятия — бои MMA, — для меня это не спорт. Я считаю, что никакого отношения к спорту это не имеет. Никогда в жизни не смотрел, переключал. Спорт — это бокс, это искусство, философия. Смотреть на озверевших людей, которые калечат друг друга и убивают, неинтересно. Мне не было интересно вообще драться, - рассказал Панин в интервью NEWS.ru

По словам актера, его опыт участия в шоу «Наше дело» оказался неудачным.

- Всё общение с людьми из «Нашего дела» нанесло мне огромный моральный урон. К сожалению, мой партнёр сблизился с этими персонажами и повёл себя очень непорядочно. Эти люди не понимают, что такое сделать красивый бокс, шоу, - посетовал Алексей.

В предыдущих боях фрик-промоушена «Наше дело» на ринге выступали Никита Джигурда, Виталий Милонов, рэпер Жиган, блогер «Лев против» и другие. Чаще всего бои проходят по правилам смешанных единоборств ММА - виде спорта, в котором себе сделали имя такие спортсмены как Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко и Джефф Монсон.