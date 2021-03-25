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Задержаны двое подозреваемых в поджоге автомобиля спортивного журналиста Егорова

Предполагается, что они лишь исполнители. У преступления есть иные заказчики, но мотивы пока не известны

Фото: Instagram Дмитрия Егорова

Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля спортивного журналиста Дмитрия Егорова, передаёт Baza. Авто было уничтожено 30 марта в подмосковном Одинцове.

Предполагается, что оба задержанных являются лишь исполнителями, а заказчика преступления предстоит установить.

В мае Егоров сообщал, что «происходит что-то странное»: в его деле не появляются подозреваемые, а сгоревшее авто так и продолжало стоять под окнами дома, пока его не эвакуировали без предупреждения.

В день поджога журналист сообщал, что подозревает в произошедшем восьмерых человек. В распоряжении следствия есть и видеозапись, где некий персонаж подходит к авто, присаживает, а спустя 15 секунд происходит взрыв.

Егоров отмечает, что до этого он не получил каких-либо угроз, но настаивал, что «всегда был честен в своей работе».

Рубрика: Спорт

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