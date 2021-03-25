НХЛ может не поехать на Олимпиаду. Россия не готова к такому решению
Кто в нашей стране на самом деле отвечает за назначение тренеров в футболе и хоккее, и во что выльются перестановки в хоккейной сборной за несколько месяцев до ОИ-2022.
Почему НХЛ может отказаться от ОИ в Пекине
Участие игроков НХЛ в хоккейном турнире пекинской Олимпиады вновь под угрозой. На этот раз из-за коронавируса. Вспышка заражений в лиге уже принимает характер эпидемии. В ковид-протокол попадают хоккеисты из команд, выступающих как на атлантическом («Питтсбург»), так и на тихоокеанском («Вегас») берегах США.
Но самая тяжелая ситуация – в канадской «Оттаве», где заболели сразу 10 человек. В том числе и кандидат в сборную России Никита Зайцев. Полноценные тренировки команда не проводит уже на протяжении недели, а лига перенесла три ближайших матча чемпионата с участием «Сенаторов».
И тут же из Северной Америки начала поступать информация о том, что НХЛ с высокой долей вероятности откажется от участия в Олимпиаде. Потому что отменять матчи команд, пострадавших от пандемии, лига не хочет. А переносить их можно только на предусмотренный календарем февральский перерыв. То есть с 7 по 22 февраля игрокам НХЛ вместо выступлений на Олимпиаде придется доигрывать те встречи, которые не состоялись вовремя из-за ковида. Именно этот сценарий сейчас называют наиболее вероятным.
Вот что пишут и о чем говорят заокеанские спортивные журналисты:
Крис Джонстон, радио ТСН: «Если то, что случилось с «Оттавой», произойдет еще и в некоторых других командах – высоки шансы на отказ НХЛ от поездки в Пекин. Приоритет для лиги – полноценный сезон, а не Олимпиада. До 10 января чаша весов может склониться в любую сторону. Потому что переносить матчи некуда»
Пьер Лебрюн, авторитетный аналитик и инсайдер: «Напомню, что в договоре НХЛ и НХЛПА есть опция, что лига до 10 января может отказаться от участия в Олимпиаде. И если количество перенесенных матчей в НХЛ из-за ковида в следующие два месяца будет расти в большой прогрессии, то отказ НХЛ от Олимпиады вполне возможен»
И таких высказываний за океаном много.
Знаете, что очень важно? Все эти цитаты - это не просто авторское мнение отдельных лидеров мнений. Это централизованное прощупывание публичного пространства. Когда разные люди в одно и то же время (в ночь с понедельника на вторник) говорят одни и те же вещи, совпадением это быть не может. Это инсайды, вброшенные руководителями НХЛ.
Все, кто прогнозирует отрицательное решение НХЛ относительно поездки в Пекин, транслируют ту же самую позицию, которую четко проговорил еще в сентябре заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли. «Если нам придётся отменить какой-либо матч или же перенести несколько игр за пределы составленного расписания, то это будет означать, что НХЛ не примет участия в Олимпийских играх. Наш приоритет – провести сезон из 82 матчей по намеченному курсу, Олимпиада не входит в обязательные планы. Одна игра может запустить весь процесс. Если вдруг появится причина не участвовать в Олимпиаде – здоровье, безопасность или какая-либо другая — для нас действительно не будет смысла участвовать» - сказал тогда один из высших руководителей НХЛ.
Не секрет, что главный приоритет НХЛ – коммерческие доходы. Лига так отстаивает полноценный сезон потому, что при 82 матчах выручка от трансляций, рекламы и спонсорских контрактов максимальна. Не забудьте про билеты – даже в ковидные времена трибуны на матчах НХЛ почти полные. Правила игры диктует бизнес.
Два-три случая вспышки коронавируса в той или иной команде – и переносить матчи будет действительно некуда. Кроме того самого двухнедельного перерыва, который выделен в феврале на Олимпиаду. Давайте просто оценим цифры. Средний доход каждого клуба – 15-20 миллинов. долларов в месяц. Полумесячный заработок – от 7,5 до 10 млн. Значит, отказ от доигрывания перенесенных матчей ради Олимпиады – гарантированные финансовые потери, размер которых можно оценить от 230 до 320 миллионов долларов. Это огромные деньги, жертвовать которыми лига никогда не будет.
Просто сравните сумму в 320 млн. долларов – и размер компенсации в 20 млн. долларов, которую МОК с ИИХФ готовы были выплатить НХЛ за участие в Олимпиаде-2018. Для заокеанской лиги предложенные деньги просто ничтожны, что она и подтвердила четыре года назад – когда без раздумий отказалась от предложения.
А еще нельзя забывать, что в бизнесе считают не только доходы, но и риски. В Китае, между прочим, в ноябре зафиксировали новую вспышку коронавируса. Если пандемия усилится, НХЛ немедленно откажется ехать в Пекин. Только ради того, чтобы исключить любую угрозу заражения звездных игроков какой-нибудь сборной. Ведь им после Олимпиады возвращаться в клубные раздевалки, и тогда возникнет риск новой эпидемии в отдельных командах. Из-за чего снова придется переносить матчи, терять деньги. А это с точки зрения НХЛ недопустимо.
Кто назначает тренеров в футболе и хоккее
Итак, вероятность Олимпиады без игроков НХЛ все выше. Что это значит для России?
Четыре года назад в нашей стране сумели подстроить всю хоккейную систему под задачу подготовки к Олимпиаде. Пусть иногда эти решения были не популярны в сугубо хоккейной среде, а лучшие игроки Континентальной хоккейной лиги были сосредоточены в двух клубах – московском ЦСКА и санкт-петербургском СКА, наивысший результат был достигнут. Сборная России реально воспользовалась всеми преимуществами, которые появились в результате отказа НХЛ от поездки на Игры и стала олимпийским чемпионом спустя долгих 26 лет.
Теперь воспользоваться теми рецептами почти невозможно. Отказ НХЛ мог бы стать козырем российского хоккея, если бы подготовкой к Пекину руководил прежний тренер – Олег Знарок.
Но никакого возвращения не получилось. Потому что хоккей стал жертвой внутриэлитной борьбы и попыток передела сфер влияния внутри стратегически важного вида спорта.
Что же произошло? Федерации хоккея России в лице его председателя правления, бизнесмена, владельца ООО «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга, а также президента Владислава Третьяка и вице-президента Романа Ротенберга удалось договориться со Знарком. Все старые разногласия с прежним тренером сборной были забыты. Однако в дела ФХР решили вмешаться другие люди, также имеющие свои сферы влияния на российский хоккей. Это бизнесмен, владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко – председатель совета директоров КХЛ. И президент ЦСКА Игорь Есмантович.
После провала на ЧМ-2021 (вылет в ¼ финала) два блока пошли в атаку. Тренерский штаб Брагина был признан недееспособным. Блоки Тимченко и ЦСКА посчитали воссозданный союз со Знарком опасным для осуществления своих планов и подготовили своих кандидатов: главного тренера ЦСКА Сергея Федорова и бывшего главного тренера московских армейцев Игоря Никитина. Но в ключевых для России видах спорта решения принимают люди из администрации президента. Особенно, если речь идет о крупных турнирах, вроде Олимпиады.
По нашей информации, это помощник Владимира Путина Игорь Левитин и заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации Алексей Кулаковский в связке с Геннадием Тимченко. Именно они занимаются курированием всех сборных на крупнейших международных соревнованиях. К примеру, именно Левитин и Кулаковский были сторонниками отказа от участия в ОИ-2018, когда Россия после резонансных «разоблачений» Григория Родченкова и доклада Ричарда Макларена угодила в крупнейший допинговый скандал, была лишена государственных атрибутов за два месяца до старта Игр Пхенчхане. И только личное мнение Владимира Путина позволило российской команде отправиться в Корею. Где фигуристка Алина Загитова и хоккейная сборная стали олимпийскими чемпионами.
На этот раз история приняла иной оборот. Люди из администрации президента отдали все на откуп некоему «экспертному совету», которые и определили тренеров. В него, согласно пресс-релизу ФХР, вошли ветераны хоккея Борис Михайлов (член наблюдательного совета ЦСКА), Валерий Каменский (вице-президент КХЛ), Владислав Третьяк (президент ФХР) и Павел Буре (специальный представитель ФХР по международным делам), а также Алексей Жамнов. Но вместе с указанными заслуженными хоккеистами на совещании были также Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко и Игорь Есмантович.
После продолжительных споров стороны отвергли всех кандидатов и пришли к компромиссу: главным тренером был назначен Алексей Жамнов. Чуть позже после не менее долгих дебатов был сформирован его штаб, в который вошли люди с опытом НХЛ. Это главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, великий в прошлом игрок НХЛ в составе «Русской пятерки». Это бывший защитник НХЛ и бывший тренер по развитию «Питтсбурга», ныне безработный Сергей Гончар. Тренер вратарей «Сан-Хосе» Евгений Набоков, так же много лет игравший в НХЛ, выигравший памятный ЧМ-2008 в Квебеке и проваливший Олимпиаду-2010 в Ванкувере. И главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, единственный из всех, имеющий более-менее сносный тренерский опыт, но только в рамках КХЛ. У главного тренера сборной Жамнова опыта работы тренером нет вообще.
Отметим, точно такая же история с внешним назначением главного тренера произошла и в футболе. Несмотря на неудачное выступление на Евро-2020, РФС и его глава Александр Дюков были склонны оставить главным тренером героя ЧМ-2018 Станислава Черчесова. Однако Левитин и его союзники продавили кандидатуру Валерия Карпина. Сборная России с ее антифутболом, продемонстрированным в обоих встречах с Хорватией, была одной ногой на чемпионате мира в Катаре. Но другая нога – защитника Федора Кудряшова – сказала решительное «нет». Гол в свои ворота стал апофеозом игры на отбой, продемонстрированной нашей футбольной сборной. Теперь с таким футболом шансы в двух матчах с очень сильными соперниками, вроде Португалии или Италии (а для встречи с ними нужно обыграть, к примеру, весьма неслабые Чехию или Польшу), близки к нулю.
По нашей информации, успех футболистов в отборе на ЧМ-2022 гарантировал бы для людей из администрации полный карт-бланш и в хоккее. Однако теперь им будет не так-то просто отобрать у Аркадия Ротенберга рычаги управления ФХР. Но, как мы видим, дров с чехардой тренеров в хоккее наломать все равно успели.
Федерация хоккея сама виновата, что договорилась со Знарком слишком поздно. После ЧМ-2021, где наша команда уступила в ¼ финала Канаде, стало ясно, что тренерский штаб Валерия Брагина слишком слаб для Олимпиады, неважно, с игроками НХЛ она бы проводилась, или без.
Как бы то ни было, Знарок с его огромным опытом в виде выигранных чемпионатов КХЛ, медальных чемпионатов мира и победы на ОИ-2018 сумел бы привести сборную как минимум к медалям. Сможет ли это сделать Жамнов? Большой вопрос.
Что ждет хоккейную Россию на Олимпиаде в Пекине
Для нынешнего штаба национальной команды отказ НХЛ равен полному крушению всех рабочих стратегий и планов. Ставка на знание заокеанского хоккея, на людей, обитающих внутри энхаэловского цеха, окажется бесполезной. А в области работы с кандидатами из чемпионата России за полтора месяца не сделано вообще ничего. Жамнов вместе со всеми своими помощниками уже пропустил Кубок «Карьяла», на котором играло множество финских, шведских, да и российских кандидатов на участие в Олимпиаде без НХЛ. Консультации с тренерами сильнейших отечественных клубов не ведутся. Связки игроков под Пекин не наигрываются. Нет четко поставленной задачи государственного уровня – все ради подготовки к Зимним Играм. Перед Олимпиадой-2018 она была. Теперь – нет.
Никто из клубных менеджеров и тренеров не будет жертвовать внутренними, корпоративными интересами, если на уровне национальной команды стратегический интерес подменен борьбой за сферы влияния. Которую так самозабвенно и азартно вели кланы КХЛ, ФХР, ЦСКА и других амбициозных элитных групп. Все перемены и перестановки, которые случились в российском хоккее в сентябре, привели только к слому системы. Новой же не выстроено.
И что будет делать штаб главного тренера Жамнова, нацеленный исключительно на работу с игроками из-за океана? Откажется от участия в Олимпиаде вслед за НХЛ?
Судя по всем, как бы не прискорбно это было осознавать, с таким управлением, сборную России по хоккею ждут очень тяжелые времена. Про футбол мы и вовсе не заикаемся.