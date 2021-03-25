НХЛ может не поехать на Олимпиаду. Россия не готова к такому решению

Почему НХЛ может отказаться от ОИ в Пекине

Участие игроков НХЛ в хоккейном турнире пекинской Олимпиады вновь под угрозой. На этот раз из-за коронавируса. Вспышка заражений в лиге уже принимает характер эпидемии. В ковид-протокол попадают хоккеисты из команд, выступающих как на атлантическом («Питтсбург»), так и на тихоокеанском («Вегас») берегах США.

Но самая тяжелая ситуация – в канадской «Оттаве», где заболели сразу 10 человек. В том числе и кандидат в сборную России Никита Зайцев. Полноценные тренировки команда не проводит уже на протяжении недели, а лига перенесла три ближайших матча чемпионата с участием «Сенаторов».

И тут же из Северной Америки начала поступать информация о том, что НХЛ с высокой долей вероятности откажется от участия в Олимпиаде. Потому что отменять матчи команд, пострадавших от пандемии, лига не хочет. А переносить их можно только на предусмотренный календарем февральский перерыв. То есть с 7 по 22 февраля игрокам НХЛ вместо выступлений на Олимпиаде придется доигрывать те встречи, которые не состоялись вовремя из-за ковида. Именно этот сценарий сейчас называют наиболее вероятным.

Вот что пишут и о чем говорят заокеанские спортивные журналисты:

Крис Джонстон, радио ТСН: «Если то, что случилось с «Оттавой», произойдет еще и в некоторых других командах – высоки шансы на отказ НХЛ от поездки в Пекин. Приоритет для лиги – полноценный сезон, а не Олимпиада. До 10 января чаша весов может склониться в любую сторону. Потому что переносить матчи некуда»

Пьер Лебрюн, авторитетный аналитик и инсайдер: «Напомню, что в договоре НХЛ и НХЛПА есть опция, что лига до 10 января может отказаться от участия в Олимпиаде. И если количество перенесенных матчей в НХЛ из-за ковида в следующие два месяца будет расти в большой прогрессии, то отказ НХЛ от Олимпиады вполне возможен»

И таких высказываний за океаном много.

Знаете, что очень важно? Все эти цитаты - это не просто авторское мнение отдельных лидеров мнений. Это централизованное прощупывание публичного пространства. Когда разные люди в одно и то же время (в ночь с понедельника на вторник) говорят одни и те же вещи, совпадением это быть не может. Это инсайды, вброшенные руководителями НХЛ.

Все, кто прогнозирует отрицательное решение НХЛ относительно поездки в Пекин, транслируют ту же самую позицию, которую четко проговорил еще в сентябре заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли. «Если нам придётся отменить какой-либо матч или же перенести несколько игр за пределы составленного расписания, то это будет означать, что НХЛ не примет участия в Олимпийских играх. Наш приоритет – провести сезон из 82 матчей по намеченному курсу, Олимпиада не входит в обязательные планы. Одна игра может запустить весь процесс. Если вдруг появится причина не участвовать в Олимпиаде – здоровье, безопасность или какая-либо другая — для нас действительно не будет смысла участвовать» - сказал тогда один из высших руководителей НХЛ.

Не секрет, что главный приоритет НХЛ – коммерческие доходы. Лига так отстаивает полноценный сезон потому, что при 82 матчах выручка от трансляций, рекламы и спонсорских контрактов максимальна. Не забудьте про билеты – даже в ковидные времена трибуны на матчах НХЛ почти полные. Правила игры диктует бизнес.

Два-три случая вспышки коронавируса в той или иной команде – и переносить матчи будет действительно некуда. Кроме того самого двухнедельного перерыва, который выделен в феврале на Олимпиаду. Давайте просто оценим цифры. Средний доход каждого клуба – 15-20 миллинов. долларов в месяц. Полумесячный заработок – от 7,5 до 10 млн. Значит, отказ от доигрывания перенесенных матчей ради Олимпиады – гарантированные финансовые потери, размер которых можно оценить от 230 до 320 миллионов долларов. Это огромные деньги, жертвовать которыми лига никогда не будет.

Просто сравните сумму в 320 млн. долларов – и размер компенсации в 20 млн. долларов, которую МОК с ИИХФ готовы были выплатить НХЛ за участие в Олимпиаде-2018. Для заокеанской лиги предложенные деньги просто ничтожны, что она и подтвердила четыре года назад – когда без раздумий отказалась от предложения.

А еще нельзя забывать, что в бизнесе считают не только доходы, но и риски. В Китае, между прочим, в ноябре зафиксировали новую вспышку коронавируса. Если пандемия усилится, НХЛ немедленно откажется ехать в Пекин. Только ради того, чтобы исключить любую угрозу заражения звездных игроков какой-нибудь сборной. Ведь им после Олимпиады возвращаться в клубные раздевалки, и тогда возникнет риск новой эпидемии в отдельных командах. Из-за чего снова придется переносить матчи, терять деньги. А это с точки зрения НХЛ недопустимо.