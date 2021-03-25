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Российско-украинская команда Natus Vincere выиграла главный турнир по CS:GO и получила миллион долларов

По словам исследователя спорта Артура Ассанского, внимание к киберспорту, который ранее был почти незаметен, повышается благодаря громким победам наших спортсменов

Фото: ТК CS:GO Counter Strike

Стоп-кадр финала видео-трансляции турнира Major. Кирилл Михайлов радуется победе.

Команда Natus Vincere (NAVI), состоящая из российских и украинских киберспортсменов, стала победителем турнира PGL Major по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Это главный мировой турнир по CS:GO, который проходил в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября. В соревнованиях участвовали 24 команды.

Ещё недавно мы радовались победе наших игроков из Team Spirit в турнире The International по игре Dota 2. За победу над китайцами спортсмены получили 18 миллионов долларов и поздравление от Путина. Победа российско-украинской команды была не менее доблестной: NAVI не потерпела ни одного поражения. В финале она победила команду G2 Esports.

В состав NAVI входят украинцы Александр s1mple Костылев и Валерий B1t Ваховский, а также россияне Денис electronic Шарипов, Кирилл BoombI4 Михайлов и Илья Perfecto Залуцкий. Заработали ребята, правда, только миллион долларов из призового фонда в два миллиона. Украинцев уже поздравил их президент Владимир Зеленский. Путин с поздравлениями пока не спешит, зато ребят поздравил депутат Виталий Милонов.

«Молодцы, Counter-Strike вообще считается классикой киберспорта, - заявил парламентарий. - Эта победа показывает, что наши парни вместе с украинцами <...> провели слаженную работу. Лучше пусть наши ребята с украинцами гасят виртуальных террористов и негодяев в играх <...> Хотелось бы сказать, что теперь мы ведущая киберспортивная держава. Главное – чтобы наши не загордились».

Однако, из разговора с экспертом, исследователем Научно-учебная лаборатории исследований спорта факультета экономических наук НИУ ВШЭ Артуром Ассанским выяснилось, что с ведущей державой Милонов немного погорячился.

- Такое внимание к киберспорту, который ранее был почти не заметен, вызвано именно громкими победами наших спортсменов, ведь раньше их почти не было, - говорит Артур Ассанский. - Например, последний раз турнир по Counter-Strike команда СНГ «Гамбит» выигрывала несколько лет назад, и то - они выступали под флагом Казахстана.

Также людей, по словам эксперта, привлекают высокие гонорары победителей-киберспортсменов.

- Сейчас в кибер-спорт приходит много новых спонсоров, бизнес начинает проявлять интерес к играм, - продолжает Ассанский. - Например, тот же CS:GO очень любит спонсировать компания Intel, она даже проводит собственный турнир. Также призовой фонд формируется за счёт продажи прав на трансляцию игр. Финал Major смотрело порядка миллиона человек. Это колоссальные деньги.

В Dota2, как поясняет эксперт, призовой фонд формируется ещё и за счёт самих игроков, которые покупают в игре специально предназначенные для этого товары. По словам Артура Ассанского, у киберспорта большое будущее, так как в него приходит все больше молодёжи, выросшей на компьютерных играх, появляется сильная конкуренция, дающая неслабый стимул для его развития.

Полагаем, теперь людям, которых близкие упрекают в чрезмерном увлечении виртуальными сражениями, есть, что на это возразить.

Рубрика: Спорт

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