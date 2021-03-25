Российская сборная по художественной гимнастике выиграла чемпионат мира в Японии

На чемпионате мира по художественной гимнастике в японском городе Китакюсю сборная России победила в медальном зачете, завоевав семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды, передает РИА Новости.

Второе место по итогам турнира заняли итальянки. Бронзовыми призерами стали представительницы Беларуси.

Россиянка Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье, упражнениях с обручем, мячом и булавами. Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева в Китакюсю стали обладательницами золота в групповом многоборье и упражнениях с пятью мячами, также сборная России победила в командном турнире.

Накануне сообщалось, что российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Японии. Таким образом она стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и превзошла рекорд россиянки Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.