Майк Тайсон вернется на ринг в начале 2022 года, его соперником может стать блогер с Youtube

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, 55-летний Майк Тайсон подтвердил, что вернется на ринг в начале 2022 года.

Как рассказал Тайсон изданию The Sun, его соперником мог бы стать Логан либо Джейк Пол. Это знаменитые блогеры с Youtube, которые снимают свои тренировки и бои, также они встречались на ринге с известными бойцами.

«Да, у меня запланирован бой в феврале. Мы довольно скептически относимся к сопернику, однако это будет действительно мотивирующий оппонент», – заявил боксер.

При этом Тайсон добавил, что его семья знает и любит Джейка Пола и он мог бы его чертовски легко нокаутировать, но не станет этого делать.

Ранее, когда Майка спросили, будет ли он драться с одним из Полов, он сказал: «Да, черт возьми». Он также подчеркнул, что Логан был бы готов выйти на ринг вместе с ним, если бы на столе было 100 миллионов долларов.

В своем последнем поединке в ноябре 2020 года Тайсон встречался в показательном бою с другим ветераном, Роем Джонсом-младшим.