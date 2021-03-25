Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:01

Майк Тайсон вернется на ринг в начале 2022 года, его соперником может стать блогер с Youtube

Подробностей пока не раскрывается, но по его словам, это будет действительно мотивирующий оппонент

Фото: Instagram

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, 55-летний Майк Тайсон подтвердил, что вернется на ринг в начале 2022 года. 

Как рассказал Тайсон изданию The Sun, его соперником мог бы стать Логан либо Джейк Пол. Это знаменитые блогеры с Youtube, которые снимают свои тренировки и бои, также они встречались на ринге с известными бойцами. 

«Да, у меня запланирован бой в феврале. Мы довольно скептически относимся к сопернику, однако это будет действительно мотивирующий оппонент», – заявил боксер. 

При этом Тайсон добавил, что его семья знает и любит Джейка Пола и он мог бы его чертовски легко нокаутировать, но не станет этого делать.

Ранее, когда Майка спросили, будет ли он драться с одним из Полов, он сказал: «Да, черт возьми». Он также подчеркнул, что Логан был бы готов выйти на ринг вместе с ним, если бы на столе было 100 миллионов долларов.

В своем последнем поединке в ноябре 2020 года Тайсон встречался в показательном бою с другим ветераном, Роем Джонсом-младшим. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 5 дней назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Шоу-бизнес 38 минут назад

Мама Моргенштерна разговаривает с молекулами и верит в инопланетян

Культура и ТВ 1 час назад

Людмила Поргина боится за свою жизнь

Культура и ТВ 4 часа назад

Фестиваль гнева

Культура и ТВ 7 часов назад

И либералы кровавые в глазах

Шоу-бизнес 7 часов назад

Психиатр предположил, что Андрея Губина пора госпитализировать недобровольно

Культура и ТВ 7 часов назад

Не стало Александра Рогожкина

Шоу-бизнес 19 часов назад

Марина Зудина: «Несколько дней жила с голосом Носкова»

Культура и ТВ 23 часа назад

«Он был кошмарно недооценен»: Умер режиссер «Особенностей национальной охоты»

Спорт 1 день назад

Спортивные мероприятия на время локдауна в России не отменят

Культура и ТВ 1 день назад

Случайное убийство на съемках фильмах с Алеком Болдуином – не первое в истории кино

Культура и ТВ 1 день назад

Скандал в «Ельцин Центре»: солист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов покрыл матом ЛГБТ и либералов

Культура и ТВ 2 дня назад

Ксения Бородина: «Ради «Ледникового периода» я отказалась от всего!» Эксклюзивные кадры с разминки звезды

Шоу-бизнес 2 дня назад

Вячеслав Малафеев готов к новым отношениям после размолвки в семье

Шоу-бизнес 2 дня назад

Лариса Долина снова спровоцировала скандал с Валей Карнавал

Спорт 2 дня назад

Экс-главу фан-клуба «Спартака» отправили в СИЗО. Он ударил журналиста в лицо

Шоу-бизнес 2 дня назад

Дочь Даны Борисовой объявила голодовку из-за разбитого телефона

Шоу-бизнес 2 дня назад

Виктория Боня умудрилась в один день разругаться с Собчак и Бородиной

Культура и ТВ 2 дня назад

ФСИН консультировал создателей сериала о жизни в колонии, где надзирательница просит изнасиловать заключённого

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика