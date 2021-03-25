Первая ракетка России Даниил Медведев снялся с «Кубока Кремля». Зато приедет Соболенко

Пресс-служба главного московского турнира по теннису «ВТБ Кубок Кремля» сообщила, что участие в нем примет белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая вторую строчку в мировом рейтинге WTA. Однако первая ракетка России и вторая ракетка мира среди мужчин Даниил Медведев турнир пропустит — ранее он ссылался на усталость.

Соболенко получила wild card от организаторов турнира и уже приступила к тренировкам после пропущенного мастерса в Индиан-Уэлсе, на который она не попала из-за положительного теста на коронавирус.

Тот факт, что Медведев окончательно снялся с «Кубка Кремля» подтверждают ряд спортивных журналистов и портал TennisActu. Почему он принял такое решение после поражения в четвертьфинале Индиан-Уэлса болгарину Григору Димитрову, не сообщается. Ранее российский теннисист предупреждал, что пока не принял окончательное решение и определится к 15 октября. Он также жаловался на усталость.

Место Медведева в сетке чемпионата займёт швед Элиас Имер.