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Первая ракетка России Даниил Медведев снялся с «Кубока Кремля». Зато приедет Соболенко

Вторая ракетка мужского тура Даниил Медведев решил не выступать в этом году в Москве, но в Россию приедет вторая ракетка женского тура

Фото: Global Look Press

Даниил Медеведев

Пресс-служба главного московского турнира по теннису «ВТБ Кубок Кремля» сообщила, что участие в нем примет белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая вторую строчку в мировом рейтинге WTA. Однако первая ракетка России и вторая ракетка мира среди мужчин Даниил Медведев турнир пропустит — ранее он ссылался на усталость.

Соболенко получила wild card от организаторов турнира и уже приступила к тренировкам после пропущенного мастерса в Индиан-Уэлсе, на который она не попала из-за положительного теста на коронавирус.

Тот факт, что Медведев окончательно снялся с «Кубка Кремля» подтверждают ряд спортивных журналистов и портал TennisActu. Почему он принял такое решение после поражения в четвертьфинале Индиан-Уэлса болгарину Григору Димитрову, не сообщается. Ранее российский теннисист предупреждал, что пока не принял окончательное решение и определится к 15 октября. Он также жаловался на усталость.

Место Медведева в сетке чемпионата займёт швед Элиас Имер.

Теги: #теннис, #Москва

Рубрика: Спорт

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