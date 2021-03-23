После вылета сборной России c ЧЕ в большой футбол играют команды, у игроков которых получается бить по мячу. В чем причина провала нашей сборной и какие команды теперь вызывают симпатии, «Собеседнику» рассказали известные персоны.

Михаил Боярский, актер:

– Ни за кого! Просто посмотрю, а болеть не буду. Болею я только за наших. Про вылет сборной России все сказано уже, это печальное событие. Надо решать что-то серьезно, это не моя компетенция, поэтому пускай решает руководство, потому что дальше так продолжаться, конечно, не может.

Дмитрий Потапенко, предприниматель:

– Скорее за бельгийцев. По нескольким причинам: хорошо играют, второе – очень небольшие страны, в которых еще и футболисты непрофессиональные (у них другие профессии, а играют они для души) умудряются надирать задницу нашим профессиональным футболистам, которые получают чумовые народные деньги. Причем надирать так, что она у нас будет гореть еще очень долго.

Татьяна Тарасова, тренер:

– Я буду болеть за фантастическую, красивую игру, за тех, кто выдержит все это. Если бы вы спросили меня о провале в фигурном катании, я бы вам ответила, а про футбол я не имею права говорить. Думаю, что у нас уже просто нет никакого спорта, нет игры. И мы не имеем никаких оснований каждый раз ожидать каких-то побед.

Юрий Лоза, певец:

– Много хороших команд, все бьются, все хотят. Я буду болеть за красивый футбол. Сейчас есть команды, которые отдаются на поле по полной, которые хотят выиграть, вот за них я буду болеть. Португальцы, например, играют очень жизнерадостно, хоть и продули бельгийцам. Смотреть на них весело. Они не прагматики. Я люблю тех, кто играет по наитию, по позыву души, по настроению.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2021 под заголовком «Ну и за кого теперь болеть на Евро?».