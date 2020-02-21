Иск против трансгендеров и выстрел в лицо: топ-5 скандалов со спортсменами

Обвинения в педофилии, иск против трансгендеров и выстрел в лицо: что случалось со спортсменами за последнее время
- Джимми Ши — американский скелетонист, победитель Олимпийских обвиняется в домогательстве к 12-летней девочке. По ее словам, спортсмен как минимум дважды «ударил ее по попе», заставив чувствовать себя некомфортно. Теперь спортсмену грозит около года лишения свободы, серьезный штраф и клеймо педофила на всю жизнь.
- Российский тренер по фигурному катанию Денис Егоров выстрелил в лицо своей знакомой, когда хотел похвастаться пистолетом. Против него возбуждено уголовное дело.
- Американские школьницы-легкоатлетки устали проигрывать трансгендерам и подают в суд. В иске говорится, что интересы школьниц пострадали после того, как в 2017 году спортсменам с «мужской анатомией» было разрешено участвовать в женских соревнованиях. Как отмечается, раньше в штате из 12 женских дисциплин первые места занимали девять разных девочек, а сегодня все титулы забирают трансгендеры.
- Летом 2020 года бывший игрок сборной России, уже закончивший карьеру Роман Широков, во время матча любительских команд получив красную карточку остался недовольным решением судьи, ударил его по лицу, а затем принялся добивать ногами. Матч пришлось остановить, а судью госпитализировать.
- Главным же событием 2020 года стало появление в сети интимного видео капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Игроку пришлось пройти через многие трудности после этого, в Сети даже был запущен флешмоб в его поддержку, который назывался «Я/мы Дзюба».
Рубрика: Спорт