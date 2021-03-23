Каверин Дмитрий
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Мостовой не поможет сборной РФ на Евро-2020 из-за положительного ковид-теста

Его место в составе займет защитник Роман Евгеньев

Фото: Официальный канал сборной России в Telegram

Полузащитник сборной России по футболу Андрей Мостовой пропустит Чемпионат Европы из-за положительного теста на коронавирус, его место в составе займет Роман Евгеньев. Об этом сообщается в официальном канале нашей сборной в Telegram.

«В заявке сборной России на ЕВРО-2020 произошло изменение. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева», — говорится в сообщении команды. 

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. 

Наша сборная на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании. Первый матч с Бельгией пройдет уже в эту субботу, 12 июня, на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге. 

Открытие Чемпионата Европы состоится сегодня. В первом матче сыграют представители группы А, сборная Италии и Турции. Команды встретятся на стадионе «Олимпико» в Риме, в 22:00 по московскому времени.

Теги: #спорт, #футбол, #Евро-2020

Рубрика: Спорт

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