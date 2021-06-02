Сборная России сыграла в ничью с Польшей в рамках подготовки к Евро-2020

В товарищеском матче в преддверии Евро-2020 сборная России и Польши сыграли вничью - 1:1. Игра проходила на польском стадионе «Мейски» в Вроцлаве. О подробностях матча рассказали РИА Новости.

Контрольный матч сборных в рамках подготовки к главному европейскому турниру запомнился малым количество ударов. У российской сборной всего один удар в створ чужих ворот при отсутствии на поле нападающего Польши Роберта Левандовски.

Счет открыли хозяева уже на четвертой минуте встречи. Это сделал польский нападающий Якуб Шверчок, после передачи Пшемыслава Франковски. В середине первого тайма россияне сравняли счет усилиями Александра Головина, который отдал голевой пас на Вячеслава Караваева.

Потрясающую игру Головина отметили многие зрители, по их мнению он сейчас является самым талантливым игроком сборной. «Я могу понять, что, возможно, саше важен футбол и только, он хочет играть и вне поля жизнь его не интересует, но футбол уже давно шире», — написал в Твиттере один из зрителей.

Второй тайм оказался скуден на интересные моменты. В итоге матч закончился приятельской ничьей, со счетом 1:1.

Евро 2020 откроет 11 июня матч между сборными Турции и Италии. Первая игра российской сборной, состоится 12 июня против сборной Бельгии.