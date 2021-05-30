Нурмагомедов подтвердил, что отказался от боя за $100 млн из-за обещания матери

Пять дней назад менеджер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова сообщил, что спортсмен отказался от предложения в 100 миллионов долларов. Для этого он должен был выйти на поединок с чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером, пишет Sport24.

«Соблазн всегда присутствует. Были такие переговоры, они были со стороны Саудовской Аравии. Они хотели, чтобы я провел там бой. Про $100 млн не знаю, точно такой суммы не было, но приблизительно столько было», — ответил Нурмагомедов журналистам.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов окончил карьеру в возрасте 32 лет. На его счету 29 поединков, 29 из которых завершены победой.