"Реал Мадрид" официально объявил об уходе Зидана из клуба

Испанский «Реал Мадрид» объявил о решении главного тренера команды Зинедина Зидана покинуть свой пост. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Мы должны уважать его решение и выразить нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет», – говорится в сообщении.

О возможных причинах ухода тренера Eurosport пишет, что одной из них могло стать отсутствие трофеев – в этом сезоне «Реал» впервые с сезона-2009/10 не выиграл ни одного. Клуб закончил чемпионат на втором месте, а из Лиги чемпионов вылетел в полуфинале, уступив лондонскому «Челси». «Зидан решил, что сезон без титулов автоматически означает изгнание из «Реала» – это заложено в ДНК «бланкос», и француз не посмел нарушать традиции», – говорится в статье. Второй причиной журналисты называют кризис в клубе в ноябре и декабре прошлого года, когда почти все испанские медиа прогнозировали отставку тренера. Третья причина – это то, что, возможно, Зидан понял, что ресурсы нынешнего состава команды на исходе, а денег на тотальную перестройку нет – тренер не захотел разрушать команду и ушел.

Сам Зидан пока не прокомментировал ситуацию. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2022 года.

Французский футболист Зинедин Зидан завершил карьеру в 2006 году. В 2016-м он возглавил Реал Мадрид», за который ранее выступал. Под его руководством клуб трижды выигрывал Лигу чемпионов, что до этого не удавалось никому. В 2018 году Зидан после третьей победы в Лиге чемпионов объявил об уходе из команды по собственному желанию. Однако в марте 2019 года он вернулся на пост главного тренера в клубе.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает на пост главного тренера в случае ухода Зинедина Зидана из команды Рауля.